Il teatro dei Borgia arriva a Castel del Monte

È tutto pronto per la nuova esperienza del Teatro dei Borgia, questa volta targata Castel del Monte, arricchita dal talento degli artisti e dal paesaggio che diventa palcoscenico avvolgendo pubblico e comunità teatrale nelle tipiche atmosfere connotate da impegno civile e sociale, elementi fondamentali nelle produzioni della Compagnia barlettana.L'Agriturismo Sei Carri in Contrada Finizio a Castel del Monte dal 27 agosto al 13 settembreospiterà due diverse iniziative firmate Teatro dei Borgia: "Fuori dai Mondi!" e "Caro Domani Summer Camp" curate rispettivamente dai direttori artistici Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno."In Caro Domani Summer Camp – spiega il direttore artistico Gianpiero Borgia – spazio alla formazione, dimensione basilare dei nostri progetti. Di qui i laboratori e gli incontri curati dal Teatro dei Borgia in collaborazione con Fondazione Casillo e Banca Sella". Workshop dedicati a giovani artisti che culmineranno il 12 e il 13 settembre con lo spettacolo Caro Domani, risultato finale dei seminari. Inoltre sabato 13 in calendario la consegna delle borse di studio ai partecipanti"."Tanto teatro in un luogo suggestivo ai piedi del maniero federiciano dove si raccordano cultura, arte e vita e anche momenti conviviali per la rassegna Fuori dai Mondi!" afferma la direttrice artistica Elena Cotugno protagonista di alcune pièce inserite nel novero dei vari appuntamenti.Tratto da "La signora con il cagnolino" di Anton ČechovDi Riccardo Palmieri e Filippo UghiCon Laura Tondelli e Riccardo Palmieri – Regia di R. PalmieriUn racconto delicato e malinconico che coinvolge il pubblico in una scena da caffè, dove il confine tra realtà e finzione si dissolve. Un omaggio all'arte e all'amore, con il romanticismo russo che incontra un linguaggio diretto e universale.Produzione Teatro dei Borgia – Regia di Gianpiero BorgiaCon Elena Cotugno – Drammaturgia di Chiara SfregolaUna giovane politica affronta una prova che si trasforma in rito di verità. Tra dirette social e natura selvaggia, lo spettacolo indaga il rapporto tra immagine pubblica e vulnerabilità etica, in un potente confronto tra potere e autenticità.Regia di Gianpiero Borgia – Con Elena CotugnoDrammaturgia di Fabrizio Sinisi e Elena CotugnoUna riscrittura contemporanea del mito di Medea, ambientata in un viaggio urbano che dà voce alle donne sopravvissute al racket della prostituzione. Un teatro civile e urgente che ha fatto guadagnare a Elena Cotugno il prestigioso Premio Le Maschere del Teatro Italiano.diretti da Gianpiero Borgiacon Elena Cotugnocon Christian Di Domenicocon Daniele NuccetelliTre figure ai margini raccontano le fratture sociali attraverso il mito. Una ricerca teatrale condotta con esperti e cittadini, che porta in scena archetipi e urgenze contemporanee.Ideazione e regia di Gianpiero Borgia – Testi di Fabrizio SinisiProduzione Teatro dei Borgia in co-produzione con CTB e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia; con il sostegno di Fondazione Vincenzo Casillo e Cooperativa La Rete.Un percorso itinerante di quattro ore che conduce lo spettatore da Eracle a Filottete, fino a Medea. Un'esperienza collettiva dove il teatro diventa rito e la comunità si raccoglie attorno a temi di profonda rilevanza sociale. Vincitore dei premi Rete Critica 2022 e Premio della Critica ANCT 2022.Restituzione finale laboratorio Caro Domani Summer Camp, aperta al pubblico29 agosto: Festa in Masseria7 settembre: Grigliata in Masseria12–13 settembre: Cena in Masseria (sconto 20% per chi ha assistito agli spettacoli)*Spettacoli singoli: intero 10 euro, ridotto 6 euro*La città dei miti – Experience: intero 21 euro, ridotto 14 euro*Drink di benvenuto: 5 euro *Caro Domani: 8 euro*Spettacoli:320 3865288*Cena in masseria: 333 2967432