Il sindaco Giovanna Bruno riceve in comune l'ufficiale Riccardo Di Matteo

«Onorata e soddisfatta per questo importante riconoscimento». Così il sindaco di Andria Giovanna Bruno che questa mattina ha accolto a Palazzo di Città l'Ufficiale al Merito Riccardo Di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, insignito ieri 2 giugno, in occasione della tradizionale cerimonia della Festa della Repubblica – 78esimo anniversario, in Prefettura a Barletta della Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, insieme ad altri venti cittadini della Bat, concessa dal Presidente della Repubblica perché distintisi nel campo del sociale, del volontariato, del lavoro, delle arti e della cultura, che con questo prestigioso conferimento diventano ora gli Ambasciatori della Repubblica Italiana in provincia.

«Sono felice di aver incontrato il sindaco Bruno questa mattina – commenta l'Ufficiale al Merito, Riccardo Di Matteo – e questa è l'occasione per avviare un percorso di collaborazione sul territorio alla scoperta delle tante eccellenze che vivono ed operano in questa città spesso silenziosamente e che ora invece devono essere rese protagoniste».

«L'attribuzione di un alto riconoscimento è un motivo di ulteriore impegno – conclude il sindaco Bruno – a valorizzare i cittadini che in più ambiti si distinguono e danno lustro alla Comunità intera».