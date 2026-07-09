ospedale Bonomo di Andria
ospedale Bonomo di Andria
Attualità

Sana alimentazione e prevenzione: domani il mercato contadino all'ospedale "Bonomo" di Andria

L'iniziativa è promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia

Andria - giovedì 9 luglio 2026 12.13 Comunicato Stampa
Domani, a partire dalle ore 8.30, l'Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria ospiterà un mercato contadino promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia nell'ambito di un'iniziativa nazionale che coinvolge 70 ospedali italiani, di cui cinque in Puglia.

L'obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione attraverso una corretta alimentazione, valorizzando i prodotti agricoli di qualità e i principi della Dieta Mediterranea come elementi fondamentali per il benessere e la salute.

L'iniziativa intende sensibilizzare cittadini, pazienti e operatori sanitari sull'importanza delle scelte alimentari quotidiane, favorendo una maggiore consapevolezza rispetto ai benefici dei prodotti freschi, stagionali e di filiera corta e ai rischi legati al consumo abituale di alimenti ultraformulati e di prodotti di scarsa qualità.

Nel mercato sarà possibile conoscere e acquistare prodotti del territorio, espressione di un modello alimentare riconosciuto dalla comunità scientifica come efficace strumento di prevenzione.

Sarà presente il dottor Salvatore Lenti, Direttore della Unità operativa complessa di Medicina dell'Ospedale di Andria. In Puglia l'iniziativa si svolgerà contemporaneamente anche presso il Policlinico di Bari, la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, l'Ospedale "A. Perrino" di Brindisi e l'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.
  • alimentazione
Convocata la prima seduta di Consiglio Comunale ad Andria: i punti all'ordine del giorno
9 luglio 2026 Convocata la prima seduta di Consiglio Comunale ad Andria: i punti all'ordine del giorno
Bill De Blasio, già sindaco di New York, a Palazzo di Città sabato 11 luglio
9 luglio 2026 Bill De Blasio, già sindaco di New York, a Palazzo di Città sabato 11 luglio
Altri contenuti a tema
Caldo record: ecco i dieci alimenti amici dell'abbronzatura Territorio Caldo record: ecco i dieci alimenti amici dell'abbronzatura Coldiretti Puglia: "dieta ideale per preparare la pelle al sole si basa soprattutto sul consumo di alimenti ricchi di vitamina A e carotenoidi"
Alimentazione: sempre più consumatori cercano il "cibo contadino" Territorio Alimentazione: sempre più consumatori cercano il "cibo contadino" È quanto emerge da un’analisi Coldiretti Puglia circa l'acquisto diretto
Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa Territorio Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa Coldiretti: "Oltre 40mila tra ristoranti, bar, pizzerie, attività di ristorazione mobile e mense operano sul territorio regionale"
Clementine: bilancio amaro con crollo produzione (-50/60%) e prezzi bassi Territorio Clementine: bilancio amaro con crollo produzione (-50/60%) e prezzi bassi Coldiretti Puglia: "Subito piano agrumicolo regionale"
Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche Territorio Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche Lo rivela un’indagine di Coldiretti Puglia
Consumi, Coldiretti Puglia: nel primo semestre 2025 crescono gli acquisti alimentari Territorio Consumi, Coldiretti Puglia: nel primo semestre 2025 crescono gli acquisti alimentari Tra i prodotti più dinamici spiccano gli ortaggi freschi, le uova, il pesce fresco, i formaggi freschi ed il pane
UNESCO: Primo sì alla cucina italiana come patrimonio dell’Umanità Territorio UNESCO: Primo sì alla cucina italiana come patrimonio dell’Umanità Associazione Italiana Frantoi Oleari e Italia Olivicola: “L’olio è il filo d’oro che unisce tradizione, qualità e identità”
Colletta Alimentare 2025: un gesto di solidarietà che unisce Andria e tutta l’Italia Vita di città Colletta Alimentare 2025: un gesto di solidarietà che unisce Andria e tutta l’Italia Tutti i prodotti raccolti durante la Colletta saranno distribuiti dal Banco Alimentare alle 7.645 organizzazioni partner territoriali 
PD Puglia, De Santis nomina nuovi componenti della Segreteria regionale
9 luglio 2026 PD Puglia, De Santis nomina nuovi componenti della Segreteria regionale
Matera (FDI): «Una proposta di legge per la Giornata internazionale delle vittime degli incidenti ferroviari»
8 luglio 2026 Matera (FDI): «Una proposta di legge per la Giornata internazionale delle vittime degli incidenti ferroviari»
La rinascita del "Centro Risorse " all’ITIS Jannuzzi, ecco un laboratorio sportivo
8 luglio 2026 La rinascita del "Centro Risorse" all’ITIS Jannuzzi, ecco un laboratorio sportivo
Riqualificata la villa comunale "G. Marano " ad Andria: domani la riconsegna alla città
8 luglio 2026 Riqualificata la villa comunale "G. Marano" ad Andria: domani la riconsegna alla città
Sergio Mattarella alla cerimonia della strage ferroviaria del 12 luglio: modifiche alla viabilità
8 luglio 2026 Sergio Mattarella alla cerimonia della strage ferroviaria del 12 luglio: modifiche alla viabilità
Festival dell’Affumicata: Andria celebra “u’ m’scìsc’ch’” e la “salsiccia mb’mèit’”
8 luglio 2026 Festival dell’Affumicata: Andria celebra “u’ m’scìsc’ch’” e la “salsiccia mb’mèit’”
“Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta
8 luglio 2026 “Notte d’Opera al Castello”: presentata la prima edizione dell’evento a Barletta
L’ex Fidelis Andria Frederic Massara è il nuovo direttore tecnico della Juventus
8 luglio 2026 L’ex Fidelis Andria Frederic Massara è il nuovo direttore tecnico della Juventus
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.