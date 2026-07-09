Sana alimentazione e prevenzione: domani il mercato contadino all'ospedale "Bonomo" di Andria

Domani, a partire dalle ore 8.30, l'Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria ospiterà un mercato contadino promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia nell'ambito di un'iniziativa nazionale che coinvolge 70 ospedali italiani, di cui cinque in Puglia.L'obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione attraverso una corretta alimentazione, valorizzando i prodotti agricoli di qualità e i principi della Dieta Mediterranea come elementi fondamentali per il benessere e la salute.L'iniziativa intende sensibilizzare cittadini, pazienti e operatori sanitari sull'importanza delle scelte alimentari quotidiane, favorendo una maggiore consapevolezza rispetto ai benefici dei prodotti freschi, stagionali e di filiera corta e ai rischi legati al consumo abituale di alimenti ultraformulati e di prodotti di scarsa qualità.Nel mercato sarà possibile conoscere e acquistare prodotti del territorio, espressione di un modello alimentare riconosciuto dalla comunità scientifica come efficace strumento di prevenzione.Sarà presente il dottor Salvatore Lenti, Direttore della Unità operativa complessa di Medicina dell'Ospedale di Andria. In Puglia l'iniziativa si svolgerà contemporaneamente anche presso il Policlinico di Bari, la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, l'Ospedale "A. Perrino" di Brindisi e l'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.