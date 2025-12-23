Il presidente Emiliano alla consegna dei diplomi di ringraziamento per gli operatori del NIRS

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato ieri pomeriggio nel padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari alla consegna degli attestati di ringraziamento ai 215 ispettori del NIRS (il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario), insieme alla dirigente del servizio Angela Guerra, alla coordinatrice Antonella Bellomo, ex prefetto di Bari, alla componente del Nucleo Stabile con profilo sanitario, Angela Pezzolla, ordinario di Chirurgia Generale e direttrice dell'unità operativa di Chirurgia Generale Universitaria "Marinaccio", al segretario generale della Giunta regionale Roberto Venneri.



"Il nucleo ispettivo della Regione Puglia in materia sanitaria - ha dichiarato il presidente Emiliano - è un unicum nel sistema di controllo delle attività sanitarie su base volontaria: possono aderire ufficiali di polizia giudiziaria in pensione, o medici, infermieri, tecnici della sanità anche in servizio, che si mettono a disposizione per sviluppare delle ispezioni su tutti i casi di disfunzione sanitaria, da quelli più gravi a quelli più leggeri. É stata una idea formidabile: il nucleo agisce sotto il controllo della Presidenza della Regione ed è coordinato dal prefetto Antonella Bellomo. Oggi abbiamo incontrato gli operatori per ringraziarli della loro attività che è gratuita. Al Nirs quest'anno sono arrivate più di 100 segnalazioni - ha concluso Emiliano - molte delle quali ci hanno consentito di individuare eventuali responsabilità, ma soprattutto di apportare alle regole di funzionamento della sanità i cambiamenti che spero possano migliorare l'organizzazione e i servizi ai cittadini".