Il Ministro della Cultura approva il progetto “Le Vie di Federico II”

«𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞» annuncia Turisti in Puglia – Tour Operator - sulla sua pagina social e prosegue:«Come viene identificato quel triangolo della Puglia tra 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗶? Non c'è un nome specifico. Se lo chiami "Puglia Imperiale" non è ne preciso né specifico. Il nostro progetto "𝑳𝒆 𝒗𝒊𝒆 𝒅𝒊 𝑭𝒆𝒅𝒆𝒓𝒊𝒄𝒐 𝑰𝑰" approvato dal Ministero della Cultura, mira proprio a creare una identità territoriale precisa e specifica. Lo scopo è mettere in comunicazione -sia fisica che digitale- i tesori racchiusi in questo fazzoletto di terra nel nome del grande imperatore di Svevia. Così oltre un anno fa abbiamo candidato il nostro progetto "𝑳𝒆 𝒗𝒊𝒆 𝒅𝒊 𝑭𝒆𝒅𝒆𝒓𝒊𝒄𝒐 𝑰𝑰" al bando europeo Crea Cultura 2.0. Ci sono voluti un pò di mesi per pensarlo, scriverlo e renderlo attuabile nel nostro territorio, cercando di coniugare il più possibile lo sviluppo e la crescita della nostra impresa assieme alla valorizzazione territoriale. In risposta al bando abbiamo presentato un dossier di 26 pagine mettendo in risalto le criticità e le potenzialità turistiche del territorio compreso tra i comuni di Andria e Trani (come richiesto dal bando). Siamo partite fondamentalmente da una mancanza: questa parte di Puglia, non ha una caratterizzazione ben precisa in termini di "brand identity" come invece c'è in altre zone della Puglia (Gargano, Salento, Valle d'Itria, Terra di Bari). Ora, oltre le idee e la buona volontà, c'è un progetto, il nostro, che prevede una serie di iniziative concrete… Ma di questo ne parleremo un'altra volta… Magari vi faremo vedere anche il nuovo logo…»