Il Liceo Carlo Troya brilla alle Finali Nazionali di Orienteering

Ancora un eccellente risultato sportivo per gli studenti del Liceo Carlo Troya di Andria nella disciplina dell'Orienteering: a Varese i ragazzi di Andria hanno conquistato il decimo posto nazionale e hanno regalato alla Regione un risultato storico, tra sport, cultura e inclusione.Dal 16 al 19 settembre 2025, infatti, la città di Varese, rinomata come "Città dei giardini", è stata teatro di un evento che resterà impresso nella memoria di centinaia di studenti provenienti da ogni angolo d'Italia: le Finali Nazionali di Orienteering, ultima e più prestigiosa fase dei Giochi Sportivi Studenteschi. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di tutte le regioni italiane e che ha trasformato le vie, i parchi e i boschi varesini in un vivace scenario di entusiasmo, energia e passione sportiva.A rappresentare con orgoglio la Puglia è stato il Liceo Carlo Troya, con i suoi alunni. Per i ragazzi, l'occasione è stata non soltanto una sfida sportiva, ma anche un momento di crescita personale e di testimonianza di quei valori che da sempre contraddistinguono il loro liceo: impegno, determinazione, spirito di squadra e inclusione.Le gare si sono svolte in contesti suggestivi e impegnativi: il percorso a sequenza classica nei boschi di Tradate, che ha messo alla prova concentrazione, resistenza e capacità di orientamento; e la spettacolare staffetta nel Parco delle Ville Ponti, gioiello paesaggistico tutelato dal FAI, dove velocità, collaborazione e lucidità hanno fatto la differenza. I ragazzi hanno affrontato entrambe le prove con coraggio e dedizione, distinguendosi in una competizione di altissimo livello.Il verdetto finale è stato motivo di grande soddisfazione: decimo posto nella gara classica, nono nella staffetta e decima posizione nella classifica generale. Un piazzamento che, al di là dei numeri, ha un valore storico e simbolico: la Puglia, prima tra le regioni del Sud, non aveva mai raggiunto un traguardo simile nell'orienteering. Un segnale forte, che conferma come impegno, passione e continuità possano aprire strade nuove e prestigiose.Ma il viaggio non è stato solo sport. L'esperienza varesina è stata arricchita da momenti culturali di grande spessore: la visita al Sacro Monte, sito riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e l'escursione al Museo Volandia, custode di importanti testimonianze della storia aeronautica italiana, tra cui l'aereo di Stato utilizzato dal Presidente Sandro Pertini. Occasioni preziose che hanno permesso agli studenti di coniugare l'attività sportiva con la scoperta del patrimonio culturale e storico del nostro Paese.Ciò che resterà davvero nel cuore dei partecipanti, tuttavia, va oltre le classifiche. L'incontro con coetanei di tutta Italia, lo scambio di esperienze, la possibilità di stringere nuove amicizie e, soprattutto, la condivisione con i "ragazzi speciali" hanno reso questa esperienza un modello concreto di inclusione e arricchimento umano. Lo sport, ancora una volta, ha dimostrato di essere un linguaggio universale, capace di unire, superare barriere e valorizzare ogni diversità.Per il Liceo Carlo Troya questa avventura rappresenta una pagina luminosa della sua storia recente. Non solo per i risultati sportivi, che pure restano motivo di orgoglio, ma per il messaggio educativo che porta con sé: lo sport come palestra di vita, la cultura come orizzonte di crescita, l'inclusione come valore fondante. È questa la vera vittoria, quella che resterà nel tempo e che conferma il ruolo della scuola non solo come luogo di istruzione, ma come comunità viva, capace di formare cittadini consapevoli, competenti e solidali.Quando lo sport incontra la cultura e l'inclusione, nasce un successo che va oltre la classifica. È questa la vera vittoria del Liceo Carlo Troya.