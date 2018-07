Il Gruppo Megamark apre ad Andria Joe Zampetti, il quarto punto vendita in Puglia dedicato al pet care

Apre al pubblico domani ad Andria, in via Barletta 115, 'Joe Zampetti', il punto vendita dedicato esclusivamente ai prodotti per animali del Gruppo Megamark di Trani, tra le realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna. L'apertura di Andria segue quella di Foggia di qualche giorno fa, e di Bisceglie e Bari dello scorso anno, per un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro.Al party inaugurale, previsto per domani pomeriggio alle ore 18, prenderanno parte, tra gli altri, Matteo Valente e Domenico Gimeli, a capo della catena Joe Zampetti. A rendere unica la serata ci saranno diverse sorprese e intrattenimento: dai simpatici palloncini per i più piccini, ai tarallini per i nostri amici pelosi; gli ospiti, insieme ai loro amici animali, potranno inoltre partecipare al 'selfie contest' sulla pagina Facebook Joe Zampetti e aggiudicarsi un buono spesa del valore di 25 euro. Animeranno la festa i deejay di Radio Selene con una diretta radio 'in store'.Con una superficie lorda di quasi 400 mq e una superficie commerciale di 249 mq, Joe Zampetti offrirà un assortimento di oltre 5.000 prodotti e 180 marchi, tra food e non food: lo store è dotato anche di una zona adibita alla toelettatura integrata e una zona living all'ingresso chiamata 'Pet stop'. Grazie alla collaborazione con diverse associazioni locali impegnate nella tutela di animali abbandonati, il nuovo punto vendita intraprenderà anche iniziative di solidarietà a favore degli amici a quattro zampe meno fortunati.La diversificazione del Gruppo Megamark – con circa 5.000 collaboratori e oltre 500 punti vendita a insegna Dok, A&O, Famila, Iperfamila e Sole365 e in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria - nel settore dei prodotti per animali era iniziata dalla fine del 2016; oggi la la realtà pugliese ha acquisito il 55% del capitale sociale di Bauzaar Srl (start-up impegnata nell'e-commerce di prodotti per animali domestici).«La scelta di puntare su store dedicati esclusivamente al pet care – spiegano Matteo Valente e Domenico Gimeli, fondatori di Bauzaar e a capo della catena Joe Zampetti – trova ragione nella crescente passione degli italiani nei confronti degli animali da compagnia, che ormai sono vissuti come veri e propri componenti della famiglia. Tutto questo si traduce nell'acquisto di prodotti sempre più ricercati e di qualità; Joe Zampetti è uno spazio dove gli animali e i loro padroni si sentono come a casa».