Il grande cuore rossonero della Bat si è stretto al campionissimo Roberto Donadoni

Bagno di folla per il grande Roberto Donadoni, ospite del Milan Club Canosa di Puglia, presieduto da Ivan Matarrese, per celebrare il 2° anniversario di inaugurazione del sodalizio rossonero. Lunghi applausi per un'icona del calcio italiano che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Milan e della Nazionale, dai mondiali di calcio di Italia '90 e Usa '94 come calciatore e poi da allenatore dal 2006 al 2008. Nel palazzo storico, sede del del Milan Club Canosa, si è tenuto un incontro talk condotto da Riccardo Zagaria che ha dialogato con Roberto Donadoni alla presenza di: Pino De Candia delegato Regionale Pugliese AIMC, dei tesserati provenienti da più parti: da Milano, quelli della "Fratellanza Rossonera" e poi da Bisceglie, Andria e Cerignola. Video, foto e intervista per rievocare una lunga carriera da calciatore e poi da allenatore, dagli esordi bergamaschi al grande Milan totalizzando 390 presenze e 23 reti, in 12 stagioni, dal 1986-87 al 1995-96 e dal 1997-98 al 1998-99.Con la maglia rossonera ha vinto 6 Scudetti 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 3 Supercoppe Europee (1989, 1990, 1995), 3 Supercoppe di Lega (1992, 1993, 1994), 1 Mundialito per Club (1987).Donadoni aveva la capacità di accendere le "luci a San Siro", come nella famosa canzone di un noto interista, Roberto Vecchioni. "Dotato di un ottimo tiro dalla distanza e di una visione di gioco da fuoriclasse, era inserito alla perfezione in quei meccanismi sacchiani che anche lui inizialmente faticava a comprendere e a digerire." Donadoni è sempre stato considerato un uomo della Famiglia Milan, tanto da essere stato inserito nell'undici dei più forti calciatori con cui Franco Baresi ha giocato in carriera. Mentre il compianto giornalista Mario Sconcerti ha scritto che Roberto Donadoni «dava scatto, qualità e quantità permettendo al Milan di essere talvolta squilibrato. Un trait d'union straordinario tra centrocampo e attacco, un giocatore completo che ha sempre capito di calcio, tanto da diventare in pochi anni un eccellente allenatore»Un grande onore per il Milan Club Canosa aver ospitato Donadoni in occasione del 2° anniversario di inaugurazione del Milan Club Canosa che in poco tempo si è ben strutturato ed organizzato a pieno regime sostenendo la squadra rossonera in casa e fuori casa. Roberto Donadoni è il terzo campione del Milan che è giunto a Canosa e va ad arricchire l'albo d'onore degli ospiti dopo Gianni Rivera e Chicco Evani, tre grandi che hanno scritto pagine indelebili nella storia del Milan e della Nazionale.