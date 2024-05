Ad Andria il 57° raduno dei Milan Club di Puglia: tra gli ospiti Filippo Galli

Ad Andria il 57° raduno dei Milan Club di Puglia Ad Andria il 57° raduno dei Milan Club di Puglia

": per due giorni Andria si vestirà dei colori rossoneri. L', sta terminando i preparativi del, in programma nella Città Fidelis sabato 22 e domenica 23 Giugno 2024.L'Avvocato, Presidente del sodalizio cittadino e mentore dell'iniziativa con Davide Scamarcio (presidente Andria Rossonera) e Savio Tesoro, assieme al direttivo e a tutti i soci del Club di Andria sta ultimando in questi giorni gli ultimi aspetti organizzativi.La scelta è ricaduta su una città profondamente legata al Milan, quale Andria. Per l'occasione il 22 sarà posizionata nel, lavinta dal diavolo nel 2007 ad Atene contro il Liverpool. Il monumento, il più visitato della regione, capolavoro unico dell'architettura medievale, voluto da Federico II di Svevia e dal 1996 Patrimonio Mondiale Unesco, ospiterà questo trofeo rossonero. Quale migliore dimora per esporre una delle gemme più preziose della multisecolare storia del Milan? Un monumento storico di eccezionale valore e il trofeo saranno la cornice a doversi momenti di aggregazione, in cui saranno presenti ospiti importanti come(con il Milan tre volte campione d'Europa e due del mondo),(segretario sportivo Ac Milan),(Presidente Nazionale AIMC),(giornalista, scrittore e fondatore di MilancommunityTV) e(storico rappresentante della Curva Sud Milano).Nella mattina del 23 giugno ci sarà la vera e propria reunion sportiva presso la masseria Cariati, sita sul più antico tragitto che collega Spinazzola ad Andria.In allegato il programma completo dell'iniziativa.Per info e contatti l' email è:. Oppure contattare Vincenzo 393 9004276 - Davide 328 0594482 - Giuseppe 347 6945325.