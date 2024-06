La Champions League 2006/07 ad Andria per il Raduno regionale dei Milan Club

Social Video 2 minuti Intervista a Filippo Galli, storico difensore del Milan

La cornice mozzafiato di Castel del Monte ha fatto da scenario all'iniziativa "Diavoli tra gli ulivi", nell'ambito del 57° Raduno Regionale dell'AIMC (Associazione Italiana Milan Club) svoltosi sabato 22 e domenica 23 Giugno 2024 nella Città Fidelis e organizzato in collaborazione con il Milan Club di Andria e l'associazione Andria Rossonera. L'evento, ospitato dalla città di Palagiano due anni fa, si è svolto nel segno dell'arte, della storia della bellezza che caratterizzano il maniero federiciano, simbolo del nostro territorio e monumento più visitato della Puglia.Tanti gli ospiti di prestigio che la città di Andria ha accolto in questo Raduno: su tutti Filippo Galli, tra i più forti difensori nella storia del Milan. Con la maglia rossonera, che ha vestito dal 1983 al 1996, ha vinto cinque campionati, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe europee e quattro Supercoppe italiane. Agli inizi della sua carriera, Galli ha incrociato la Fidelis Andria nella stagione 1982/83 in Serie C2 quando indossava la maglia del Pescara, primo club in cui ha giocato da professionista.Gli altri ospiti presenti al Raduno erano Dario Aduasio (segretario sportivo AC Milan), Luca Serafini (giornalista, scrittore e fondatore di Milancommunity), Giuseppe Munafò (presidente nazionale AIMC) e Giancarlo Capelli (storico rappresentante della Curva Sud Milano). Nel ruolo di padroni di casa erano presenti Giuseppe De Candia (presidente AIMC Puglia), Giuseppe Massaro (presidente del Milan club Andria) e Davide Scamarcio (Andria rossonera).Il Raduno è stato anche l'occasione per fare un tuffo nella storia, ricordando uno dei successi più importanti della storia rossonera. A Castel del Monte, infatti, nella serata di sabato 22 è stata esposta la Champions League vinta dal Milan nel 2007 battendo 2-1 il Liverpool nella finale di Atene grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi. L'evento è proseguito domenica 23 Giugno presso Masseria Cariati, con il pranzo sociale.