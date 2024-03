Il dott. Di Gregorio segretario cittadino dei Liberali e Riformisti NPSI

Powered by

Il panorama politico di Andria si arricchisce di nuovi soggetti politici, in vista delle prossime competizioni elettorali. La segreteria regionale dei Liberali e Riformisti NPSI di Puglia ha provveduto a nominare in questi giorni, il dott. Antonio Di Gregorio segretario cittadino. Noto fisioterapista, da anni impegnato nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, darà il suo contributo per un riunire tutte quelle donne ed uomini che avranno voglia di unirsi alla famiglia dei Liberali e Riformisti.



"Un forte in bocca al lupo e l'augurio di buon lavoro - sottolinea il segretario regionale Luigi De Mucci- nella certezza che grazie al suo impegno il nostro partito e l'intero centrodestra andriese potranno ritornare ai fasti di un tempo".