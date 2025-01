Il Coro della Memoria: le iniziative ad Andria per non dimenticare, come vento e atto di Pace

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. Per onorare questa ricorrenza, anche quest'anno l'Amministrazione Comunale - Assessorati alla Bellezza e alla Persona, in collaborazione con le comunità scolastiche e realtà artistiche-culturali, propone un percorso di letture condivise ad alta voce, attraverso libri di testo, narrativa, albi illustrati sul tema della Shoah insieme ad altre proposte culturali e artistiche. Gli appuntamenti si snoderanno nei diversi luoghi della Città.«Lavoriamo affinché le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi e i giovani imparino l'importanza del fare memoria di uno dei periodi più bui della storia umana, nel quale vennero assassinate milioni di persone – ricorda l'assessora Dora Conversano - Convinciamoci sempre più che Il ricordo non basta. Sono utili momenti di riflessione, anche con nuovi linguaggi, per coinvolgere tutti ai temi dell'Olocausto, delle deportazioni, delle discriminazioni e della diversità che hanno segnato quel periodo e che ancora oggi devono essere ricordati. È importante sapere quanto sia utile parlare con i più piccoli e con i più giovani cercando di non spaventare, utilizzando un linguaggio adatto alle varie età. Come ci ricorda Rita Levi Montalcini: "Fermati un attimo per sentire e pensare. Certo, non solo un giorno obbligato, quindi sì al giorno della memoria, ma anche sì alla memoria tutti i giorni"».Per l'assessora Daniela Di Bari «Vivere e celebrare la Memoria per non dimenticare, come coro che si solleva, come vento e atto di Pace. Serve farlo ancora e sempre, la memoria è un fondamento della Costituzione, e ricordare è una espressione di umanità, ricordare esprime un dovere di civiltà, ricordare è condizione per un futuro di pace e fraternità, ricordare è stare attenti, ricordare è non cadere nell'indifferenza. Ricordare, infine, ci invita a prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. A partire dalla scuola, dalle biblioteche, dalle strade, dalle case, dai luoghi di lavoro: leggere, ascoltare e fare memoria».Di seguito il programma.Il Coro della Memoria", presso la Biblioteca comunale "G. Ceci", staffetta di letture condivise di testi e albi illustrati sulla Shoah insieme ai lettori volontari, ai docenti della rete delle Biblioteche scolastiche, dalle ore 9.00-12.30/16.00-17.30.nella Sala "Marilena Sgarra" della Biblioteca Comunale "G. Ceci".presso la Sala "M. Palumbo" della Biblioteca Comunale "G. Ceci" proposta da IBBY Italia per far conoscere la figura e l'operato di Jella Lepman fondatrice della prima Biblioteca Internazionale dei ragazzi, nell'immediato secondo dopoguerra come progetto di ricostruzione del tessuto sociale e culturale e delle relazioni internazionali.brevi estratti della pièce teatrale "Il Vento della Memoria" durante la staffetta di letture nella Biblioteca comunale "G. Ceci"."Il Vento della Memoria" ideato e scritto da Riccardo Confalone e proposto dall'associazione SIPARIO in collaborazione con le scuole di seguito riportate, patrocinato dal Comune di Andria:ore 20.30: Spettacolo serale presso l'Auditorium "P. Chicco" (I.C. Don Bosco-Manzoni);ore 9.00 e ore 11.00: Matinée presso l'Auditorium "A. Moro" (I.C. Jannuzzi - Di Donna);ore 20.30: Spettacolo serale presso l'Auditorium "A. Moro" (I.C. Jannuzzi - Di Donna);ore 9.00 e ore 11,00: Matinée presso l'Auditorium "G. Salvemini" (I.C. Imbriani - Salvemini) esclusivamente riservato alle classi quinte della Scuola Primaria e all'intero ciclo della Scuola Secondaria di Primo Grado del medesimo I.C.Partner dell'iniziativa:Rete Polo Biblio-Museali della Regione Puglia, IBBY Italia; Rete delle Biblioteche Scolastiche; Istituto "G. Colasanto" Liceo Artistico; Progetto Biblioteca Istituto "G. Colasanto", I.C. "Don Bosco - Manzoni", I.C. "Iannuzzi - Di Donna", I.C. "Imbriani - Salvemini", Sipario APS-ASD, Collettivo Ka-Pow, Servizio Civile Universale – Andria.