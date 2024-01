"SHOAH, il coro della Memoria": Per non dimenticare, come vento e atto di Pace

locandina giornata della Memoria locandina giornata della Memoria

"Leggiamo per conoscereper ascoltareper offrire un pensieroper non tradire l'Uomo che è statoe quello che oggi cammina.Conoscere è fare Memoriaè coltivare la Pace.Ascoltare e fare memoria, è credere nella vita".Il 27 gennaio si celebra la "Giornata della Memoria". L'assessorato alla Bellezza del Comune di Andria per tre giorni, 26 – 27 e 29 gennaio, nei diversi luoghi della città propone per l'occasione una lettura corale e condivisa di testi e albi illustrati sulla Shoah, insieme a lettori volontari e insegnanti, istallazioni artistiche, mostre, teatro, musica.Si parte domattina nelle scuole della città dalle ore 9, così come in biblioteca comunale. A Palazzo di Città alle ore 9,45 il momento istituzionale con il sindaco Giovanna Bruno e gli assessori.Lesi svolgeranno con queste modalità:26/29.01.24Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci" ore 9.00-13.00 e ore 15.00-17:30staffetta di letture ad alta voce a cura dei lettori volontari e della rete delle biblioteche scolastiche.26.01.24Libreria Giunti dalle ore 18.3027.01.24 dalle ore 11.00 e dalle ore 18.30.Libreria MondadoriLibreria "Lapenna delle Storie", musica a cura dell'Accademia Musicale Federiciana.Ad accompagnare le letture anche leartistiche nell'atrio di Palazzo di Città e nella sala conferenze della Biblioteca Comunale "G. Ceci" a cura del Liceo Artistico Colasanto.In particolare, la biblioteca comunale ospiterà la mostra "Un ponte di libri": alle 10.30 Milena Tancredi bibliotecaria e coordinatrice delle attività dei Poli Biblio Museali di Puglia, promozione della lettura e servizi bibliotecari per ragazzi, presenta la mostra proposta da IBBY Italia per far conoscere la figura e l'operato di Jella Lepman, fondatrice della prima Biblioteca Internazionale dei ragazzi, nell'immediato secondo dopoguerra come progetto di ricostruzione del tessuto sociale e culturale e delle relazioni internazionali.Non mancherà il26/29.01.24Alla Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci" tre brevi estratti della pièce teatrale "Il Vento della Memoria", durante la staffetta pomeridiana di letture, con la direzione artistica di Riccardo Confalone di APS-ASD Sipario«Vivere e celebrare la Memoria per non dimenticare, come coro che si solleva, come vento e atto di Pace – commenta l- Serve farlo ancora e sempre perché la memoria è un fondamento della Costituzione, e ricordare è una espressione di umanità, ricordare esprime un dovere di civiltà, ricordare è condizione per un futuro di pace e fraternità, ricordare è stare attenti, ricordare è non cadere nell'indifferenza. Ricordare, infine, ci invita a prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. A partire dai banchi di scuola, dalle biblioteche, dalle librerie, dalle strade, dalle case, dai luoghi di lavoro: leggere, ascoltare e fare memoria».Partner dell'iniziativa sono: Rete Poli Biblio Museali della Regione Puglia, CISA, IBBY Italia; Rete delle Biblioteche Scolastiche; Istituto G. Colasanto Liceo Artistico; Libreria Lapenna delle storie; Libreria Giunti, Libreria Mondadori; Gruppo Scaut AssoRaider Andria 2; Accademia Musicale Federiciana.