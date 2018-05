Il centro storico e la scuola "Vaccina" trasformati in set cinematografici con "Ciack Junior"

Un film, ideato e interpretato dai giovani studenti andriesi, a fine maggio sarà presentato ale andrà poi in onda sula rete ammiraglia di Mediaset.Protagonisti di questa autentica avventura sono gli studenti dellaclassificatisi tra i primi posti, con la loro storiaIn questi giorni le riprese hanno interessato alcuni luoghi della città, in particolare del"Ciak Junior" è un festival internazionale che, mediante i propri corti, concede spazio ai ragazzi di oggi, raccontando i loro pensieri che riguardano la scuola, la famiglia o l'amicizia. Ed è proprio quest'ultimo tema che i ragazzi della scuola media cittadina "Vaccina" hanno voluto affrontare, presentando una, il cui fine è quello di valorizzare l'amicizia offrendo, al tempo stesso, importanti spunti di riflessione.Oltre duemila storie sono giunte in redazione ma solo tre elaborati sono stati selezionati, tra cui, appunto emergono le storie raccontate, che in sinergia al team di "Ciak Junior" composto daloperatori di ripresa e fonici, stanno lavorando per stendere la sceneggiatura, scegliere la location e girare il film. I ragazzi sono i veri protagonisti del corto, con una durata di 8', mentre la trasmissione avrà una durata complessiva di 30', poiché non mancherà uno sguardo particolare sulle bellezze monumentali della nostra città."Il nostro intento consiste proprio nell'esaltare i pensieri e i sentimenti dei ragazzi, comprendere quali aspetti della società di oggi prevalgono sui di loro. In questo caso, abbiamo scelto l'amicizia, un tema fortemente sentito dai giovani e tutto questo lo si racconta mediante il linguaggio cinematografico che rappresenta un modo diverso per descrivere il mondo dei più giovani. Per chi svolge un lavoro come il nostro, deve assolutamente considerare l'importanza di un approccio pedagogico, pertanto ritengo che sia fondamentale insegnare loro come utilizzare i mezzi di comunicazione, dal momento che viviamo in una società in cui la comunicazione sta assumendo un ruolo sempre più rilevante".Così spiega il, una casa di produzione di audiovisivi e cartoni animati, che si occupa di trasmissioni televisive, fra cui, Ciak Junior, giunta quest'anno alla sua 29° edizione.Un'iniziativa che vede partecipe lache con la classe si è dedicata allo studio del linguaggio cinematografico, per rendere più stimolante l'approccio alla didattica. Sono state elaborate diverse storie dai ragazzi ed è stato scelto il soggetto proposto dall'La sua storia che è incentrata sull'amicizia, sull'unione e dalla voglia di superare preconcetti che molto spesso pregiudicano i rapporti, è stata poi ben accolta dalla troupe televisiva Ciak Junior.Latiene a sottolineare "è questa un'importante occasione per i giovani di avvicinarsi al linguaggio delle immagini in movimento ed è anche un valido strumento per noi insegnanti per promuovere un percorso di educazione audiovisiva. Solo così possiamo ampliarne la conoscenza, poiché diviene un mezzo di espressione artistica e di comunicazione sociale per i ragazzi. Ringrazio, inoltre, l'amministrazione per l'opportunità concessaci e per il suo costante sostegno alla comunità scolastica".E laggiunge: "I ragazzi si sono resi protagonisti, nella loro naturalezza, in un corto che ha permesso loro di comunicare in modo alternativo su tematiche fondamentali come il valore dell'amicizia e dell'unione in età adolescenziale. Certamente il cortometraggio ha rappresentato, anche, un efficace veicolo di promozione del territorio, esaltando le nostre meraviglie monumentali. Infatti le scene sono state girate nel centro storico, in modo particolare vicino al chiostro di San Francesco, l'ex convento dei padri minori conventuali francescani, il duomo, il vicolo San Bartolomeo, Confetteria Mucci e il Castel del Monte, un set privilegiato per il nostro cortometraggio".Il percorso televisivo si concluderà con la premiazione "Ciak Junior 2018" che si terrà all'e i premi verranno assegnati da una Giuria Internazionale e da una Giuria costituita dai ragazzi delle scuole primarie (4° e 5°), delle secondarie di 1° grado e del primo biennio delle secondarie di 2° grado. Momenti ricchi di emozioni questi, cheIl cortometraggio andrà in onda, sulla rete ammiraglia Mediaset, il prossimo mese.Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.ciakjunior.it e nella pagina Facebook dedicata al progetto.A questo link è possibile vedere – e condividere – la playlist con i tre corti di Ciak Junior girati nel 2017 in Italia: https://youtu.be/zhh7alNm4ZE?list=PLtcXG-Cz9cnSzOxvKXCXEx2foBqbgiG2d