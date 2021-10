Il barlettano Franco Ruta nuovo segretario Bat del Partito Democratico

«Buon lavoro ai segretari Pd della Puglia e della Bat». L'augurio del Partito Democratico di Barletta, a nome della segretaria cittadina Rosa Cascella, va a Marco Lacarra, segretario pugliese riconfermato, e a Franco Ruta, nuovo segretario della provincia di Barletta-Andria-Trani. In attesa dei congressi del partito che si svolgeranno a metà novembre, sono infatti state formalizzate le candidature per la segreteria regionale e quella provinciale.«Si tratta di candidature uniche – spiegano dal Pd cittadino – nell'ottica di una convergenza su scelte particolarmente importanti, soprattutto in questo momento. Possiamo, quindi, già avere la certezza che entrambi rivestiranno questi ruoli». La segreteria del Partito Democratico di Barletta si congratula dunque con Marco Lacarra per la riconferma «che, nel solco della continuità, garantirà il supporto necessario a tutto il territorio, dando priorità ai circoli e incoraggiando il lavoro di squadra». A Franco Ruta, nuovo segretario della Bat, i vertici del Pd cittadino confermano la volontà di «collaborare per favorire il rilancio della provincia».E poi, il ringraziamento al segretario provinciale uscente, Pasquale Di Fazio: «In questi quattro anni abbiamo lavorato insieme in maniera proficua per il territorio. Grazie a Di Fazio, che ha sempre saputo cogliere le esigenze della provincia, è stato avviato un percorso che adesso porteremo sicuramente avanti con il nuovo segretario Ruta. E lo faremo con determinazione».