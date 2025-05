Barchetta (FDI): "Il caso Fiorella agita il PD, con conseguenze sempre più evidenti. Si faccia chiarezza"

Powered by

"Già nei giorni scorsi Fratelli d'Italia -sottolinea Andrea Barchetta- aveva richiamato l'attenzione su una vicenda riportata dalla stampa, riguardante la presunta laurea falsa utilizzata da Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del PD Filippo Caracciolo, per partecipare a una selezione pubblica presso Aeroporti di Puglia. Un episodio che ha suscitato legittime perplessità e che richiede piena chiarezza, nel rispetto della trasparenza che i cittadini si aspettano dalle istituzioni.Grazie a quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, apprendiamo anche che il segretario provinciale del Partito Democratico della BAT si è dimesso. Secondo quanto emerge, la decisione sarebbe legata a rapporti intercorsi con il consigliere Caracciolo in merito a dinamiche che riguardano appalti e sanità. Si tratta di notizie che impongono una seria riflessione sul delicato rapporto tra etica pubblica e gestione del potere.E mentre ad Andria si promuove il Festival della Legalità, nel Partito Democratico della provincia si consuma una vera e propria guerra interna. È doveroso, quindi, che il Partito Democratico faccia piena luce su quanto accaduto, nell'interesse della buona politica e della fiducia dei cittadini.Fratelli d'Italia continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo, convinto che la credibilità delle istituzioni si costruisca giorno per giorno, con comportamenti trasparenti e coerenti."