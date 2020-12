I medici Riccardo Matera e Stefania Menolascina tra i primi sanitari della Asl Bt a ricevere il vaccino anti Covid

Ed il V-Day in Puglia parte dal Policlinico di Bari, alle ore 8 di domani, domenica 27 dicembre

Il Governo ha assegnato ad Andria €. 953.254,81. IN allegato la domanda, l'avviso e la determinazione dirigenziale

Vita di città

In Puglia in totale 26 vittime e 1011 contagi in più