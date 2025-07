I lavori della Commissione bilancio e programmazione: il punto sul nuovo ospedale di Andria

Seduta di audizioni in Commissione bilancio e programmazione, presieduta da Saverio Tammacco, con all'ordine dei lavori la verifica dello stato dell'arte riguardante il progetto per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria e l'ampliamento dell'Ospedale di Barletta con la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica.A distanza di tre settimane si è svolto l'aggiornamento per la verifica dello stato dell'arte della progettazione dell'Ospedale di Andria, a fronte di una serie di osservazioni sorte nella seduta del 7 luglio scorso, scaturite dall'incertezza sulla data per il bando di gara per l'affidamento della realizzazione del progetto esecutivo, così come ha ricordato oggi il consigliere Caracciolo nel motivare la sua richiesta di audizione.Nel merito è intervenuto il RUP Carlo Ieva il quale ha detto che il primo rapporto ispettivo dell'organismo di controllo è arrivato e a presto ci sarà il confronto con il Cab di Asset. Per ciò che attiene i preventivi delle reti di allaccio delle utenze, è stato acquisito quello del gas, a giorni sarà acquisito anche quello di energia elettrica, mentre da acquedotto pugliese è stato comunicato che non può formulare un preventivo a seguito del rilevo che per un tratto di strada risulta non essere di proprietà pubblica. Per il bando di gara si sta operando e quindi la conferma che entro settembre si potrà bandire la gara.Per conto di Asset è intervenuto il funzionario tecnico Michele Luisi, il quale ha assicurato che si sta procedendo con sinergia e che nel frattempo sono emersi 348 rilevi e 70 osservazioni. Ha confermato che con i progettisti c'è un costante confronto e che ci sarà una fase di contraddittorio, dove non mancherà sicuramente la disponibilità a cercare di risolvere le problematiche sorte nella fase della verifica. Nel corso della verifica degli elaborati sono giunti ulteriori pareri. A livello di metodo, le fasi da seguire sono quella del contraddittorio con la stazione appaltante a cui seguiranno le tempistiche per gli elaborati.La dirigente della Sezione risorse strumentali e tecnologie sanitarie Titti Ladalardo, ha comunicato che nella seduta odierna della Giunta regionale sarà approvato l'accordo di programma per consentire al comune di Andria di procedere con la variante urbanistica. Per ciò che attiene invece l'altro accordo di programma tra la Regione Puglia e i Ministeri della salute e delle finanze si sta procedendo e nella giornata sarà oggetto di presa d'atto da parte della Conferenza delle Regioni. Passaggio questo che consentirà di procederà con la sottoscrizione dell'accordo.Il Sindaco di Andria Giovanna Bruno ha espresso soddisfazione per la deliberazione della Giunta dell'accordo di programma a seguito del quale il Consiglio comunale di Andria procederà con l'adozione della variante urbanistica. Per ciò che riguarda invece il tratto di strada che oggi appare essere oggetto di ostacolo per AQP, ha chiarito che la strada non appare ancora acquisita come strada comunale ma si sta procedendo per l'acquisizione al patrimonio comunale. Resta il dubbio per l'indicazione di fine settembre e primi di ottobre per la pubblicazione del bando di gara.La consigliera Tonia Spina ha preteso di avere delle date più precise in merito al cronoprogramma, alla cui richiesta l'ing Ieva ha risposto che è un po' azzardato oggi dare delle date certe.La consigliera Grazia Di Bari, pur consapevole dei tempi lunghi per poter vedere realizzato un ospedale, ha avanzato con forza la richiesta di audizione del commissario dell'ASL BT, per capire le sorti dell'ospedale Bonomo e quali sono gli interventi che si intendono intraprendere per preservare la struttura ospedaliera esistente, in quanto a professionalità che oggi vi operano.In conclusione dei lavori sul punto, il consigliere Filippo Caracciolo, prendendo con positività la notizia che oggi va in Giunta l'accordo di programma tra il Comune di Andria e Regione, ha chiesto un aggiornamento per la prima seduta di settembre per verificare se la gara possa essere bandita effettivamente per la fine di settembre.