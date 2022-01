Gli auguri...inattesi di Papa Francesco a don Sergio Di Nanni per il suo genetliaco

Social Video 1 minuto Papa Francesco incontra don Sergio Di Nanni

Non capita spesso, nella vita di una persona ricevere gli auguri per il proprio compleanno da una figura tanto carismatica quanto importante, quale Sua Santità il Papa. Al nostro don Sergio Di Nanni, parroco della bella comunità di San Giuseppe Artigiano è accaduto.Al termine dell'udienza del mercoledì in Vaticano (ieri 26 gennaio), il 44enne sacerdote andriese, che ricordiamo essere presidente dell'Anspi Puglia, ha incontrato Papa Francesco. Mentre il Santo Padre si era avvicinato al gruppo di fedeli in cui si trovava don Sergio qualcuno ha ricordato ad alta voce che qualcuno oggi festeggiava il compleanno. Appena pronunciata l'età, il Santo Padre gli ha risposto scherzando «sei vecchio!», facendo sorridere tutti i presenti. Infine la benedizione del Papa su don Sergio Di Nanni.«Per un compleanno speciale ci vuole una persona speciale che ti fa un augurio altrettanto speciale.. Grazie al Consiglio Nazionale dell'Anspi per la felice coincidenza», ha postato don Sergio, commentando questo inatteso incontro.