Nella Luce della Pasqua: Veglia di preghiera per il defunto Papa Francesco

Grande è la commozione in tutto il Paese per la scomparsa di Papa Francesco, amato per la sua umanità, semplicità e grande spiritualità.Nelle prossime ore sono in programma delle partenze di fedeli di Andria alla volta di Roma, per andare a salutare il Sommo pontefice in occasione delle esequie solenni, in programma sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, prima della traslazione della salma alla chiesa di Santa Maria Maggiore, dove sarà tumulato.La Diocesi di Andria, ha diffuso nelle ultime ore la notizia che è in programma per giovedì 24 aprile, alle ore 20.30, presso la chiesa Cattedrale di Andria, una Veglia di preghiera per il defunto Papa Francesco. La cerimonia sarà diffusa in diretta da TeleDehon sul canale 19 del digitale terrestre.Alla stessa ora, ma presso la Concattedrale di San Sabino in Canosa di Puglia, sarà celebrata un'altra veglia di preghiera. Anche la chiesa Madre di Minervino Murge, dedicata a Santa Maria Assunta, vedrà una veglia di preghiera sempre nella stessa giornata, ma alle ore 20.