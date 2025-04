Oggi il saluto a Papa Francesco: riposerà alla basilica di Santa Maria Maggiore

Oggi alle ore 10:00 funerale in Piazza San Pietro per Papa Francesco, con la celebrazione della Messa esequiale cui prenderanno parte capi di Stato e delegazioni internazionali.Dopo la messa Traslazione alla Basilica papale di Santa Maria Maggiore. Il feretro sarà tumulato in una tomba semplice tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, come da volontà del Papa.Sarà presente alle esequie anche il presidente della Regione, Michele Emiliano, con il gonfalone della Puglia. Ricordiamo che il governatore pugliese ha disposto per questa giornata il lutto regionale, con l'esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali della Regione.Presente in piazza San Pietro, con la rappresentanza dei Vescovi pugliesi, Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.