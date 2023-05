Gli alunni della 2° A elevano una multa morale. Immediate le scuse del cittadino

è ilche favorisce la comprensione delle regole per vivere insieme, la cura del territorio e il senso civico secondo le indicazioni della politica educativa in campo europeo (agenza 2030).Un vero percorso didattico educativo messo in campo dagli alunni dellaper favorire lagrazie a un percorso didattico educativo.Partecipazione, interesse, entusiasmo hanno sempre accompagnato gli alunni in quella che loro stessi definiscono una magnifica esperienza. Gli alunni si sono resi veri protagonisti: hanno percorso le strade cittadine, rilevato anche infrazioni.Elevare "" ha particolarmente entusiasmato i bambini trasformandoli in veri vigili attenti e imparziali. Inaspettate le scuse di un cittadino scrupoloso, pervenute via mail a«Buongiorno Alessandro/a ieri ho trovato sul parabrezza della mia auto, la mia MULTA MORALE. Volevo chiedere scusa a te ai tuoi compagni di scuola ed a tutti quelli a cui ho creato disagio, lasciando la mia auto davanti ad uno scivolo per diversamente abili. Anche se sono molto attento al rispetto delle regole, a volte capita di commettere errori ed io ti ringrazio per avermelo fatto notare. Il rispetto degli altri è alla base di ogni civile convivenza. La tua multa mi ha fatto più male di quella che mi avrebbe fatto potuto fare se fosse stata emessa dal vigile urbano. Ti chiedo ancora scusa e cercherò di stare ancora più attento, tu continua a vigilare. Il progetto di Educazione Stradale a partire dalle scuole elementari è una cosa meravigliosa, l'educazione inizia da piccoli. Buon Lavoro e Buono Studio»Le scuse, giunte inaspettatamente alla classe 2° A non solo li ha fatti sentire importanti ma hanno permesso di comprendere che anche i piccoli possono "insegnare tanto ai grandi", soprattutto a quelli pronti a riconoscere le imperfezioni con umiltà regalando ai piccoli anche la speranza di un futuro migliore."Sono questi i cittadini che vogliamo!" fa sapere il 1° Circolo didattico "Oberdan" di Andria.