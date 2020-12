Giovanna Bruno: Buon V-Day, Andria!

«Oggi non è una domenica qualsiasi. Oggi è la giornata in cui l'attesa e la trepidazione hanno trovato compimento. Attonita e a doverosa distanza, ho visto arrivare le prime dosi del vaccino contro il covid nella sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bat, in viale Trentino, nella nostra Città» Così la sindaca Giovanna Bruno commenta la giornata di domenica 27 dicembre in cui anche ad Andria è partita la campagna vaccinale contro il Covid.