Giovani Democratici Puglia: "Solidarietà a Domenico De Santis. Gli insulti e l'odio non fermeranno l'impegno politico" 

I Giovani Democratici della Puglia esprimono piena solidarietà e vicinanza al segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, bersaglio di gravi insulti sui social.



"Il dissenso politico è il sale della democrazia. L'odio personale, gli insulti e le campagne di delegittimazione rappresentano invece un degrado del confronto pubblico che va respinto con fermezza. Chi sceglie la violenza verbale dimostra di non avere argomenti e contribuisce ad alimentare un clima sempre più tossico.



Siamo al fianco di Domenico De Santis e di tutte le persone che ogni giorno svolgono il proprio impegno politico con passione e senso delle istituzioni, spesso diventando bersaglio di attacchi personali. La politica ha bisogno di idee, confronto e rispetto reciproco. Ogni forma di intimidazione, anche quando passa attraverso i social network, deve essere condannata senza ambiguità.



A Domenico va il nostro abbraccio e il sostegno di tutta la comunità dei Giovani Democratici della Puglia. Continueremo a difendere una politica fondata sul rispetto delle persone, sulla libertà di esprimere le proprie idee e sul rifiuto di ogni linguaggio d'odio".