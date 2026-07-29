Domenico De Santis
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Politica

De Santis (PD): "Sanità pubblica a rischio per mancanza fondi statali"

Il consigliere regionale: "Solo il centrodestra in Puglia non se ne è ancora accorto"

Puglia - mercoledì 29 luglio 2026 15.47 Comunicato Stampa
Intervento del consigliere Domenico De Santis, segretario regionale del PD, su sanità dopo richiesta del ministro Schillaci al ministro dell'economia di rimpinguare il fondo sanitario nazionale.

"Mentre perfino il Ministro della Salute si è accorto che lo stanziamento al Fondo sanitario nazionale è insufficiente, il centrodestra pugliese non smette i paraocchi della propaganda e anziché prendere atto, con onestà intellettuale, della situazione reale del Paese, non solo della Puglia, continua a puntare il dito contro il governo regionale.
Stavolta, infatti, a lanciare l'allarme, dopo il Presidente del Molise e gli assessori regionali alla Sanità di Basilicata e Veneto, tutte amministrate dal centrodestra, è lo stesso ministro della Sanità Schillaci, che chiede al collega che guida il dicastero dell'Economia, Giorgetti, più fondi per la Sanità. Servono cinque miliardi l'anno, per il prossimo triennio, per garantire la tenuta del sistema sanitario nazionale.
Il re è nudo, con i numeri non si può mentire. Se il rapporto fra spesa sanitaria effettiva e riparto del fondo sanitario non viene rimpinguato, il Sistema Sanitario Nazionale è a rischio, il diritto a curarsi delle cittadine e dei cittadini è in pericolo. Oggi il rapporto tra fondo sanitario e Pil è alla soglia minima, fra le più basse in Europa, appena sopra il 6%. E invece servirebbero, secondo il ministro della Sanità, molte più risorse. I gruppi parlamentari del PD avevamo presentato un emendamento per aumentare di 5,5 miliardi il fondo sanitario ma la maggioranza lo ha bocciato.
Oggi il centrodestra fa finta che sia una notizia il disavanzo in sanità che, giustamente, è stato evidenziato dalla Corte dei Conti. Lo sapevamo e sappiamo, tutti, che per dieci anni la Puglia, fino al 2020, è stata sottoposta a un duro piano di rientro e solo dopo ha potuto sbloccare il turn over del personale e fare nuove assunzioni, necessarie alla sanità pugliese.
Ancora una volta diciamo al centrodestra pugliese, basta con la propaganda.
Ci auguriamo che il Governo, con senso di responsabilità, come sta facendo la Regione Puglia - che ha investito 35 milioni di risorse del Consiglio, oltre a 107 milioni del proprio bilancio, cercando di ottimizzare il sistema e pesare il meno possibile sui cittadini - trovi le risorse necessarie per garantire al Paese la Sanità pubblica, il bene più prezioso e fra i diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione".
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