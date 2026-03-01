Giovani Democratici della BAT: Benedetto Messinese nuovo Segretario provinciale

Giovani Democratici della BAT
In un clima di entusiasmo e rinnovata partecipazione si è svolto ieri, presso il Saint Patrik Beer Shop di Barletta, il Congresso Provinciale dei Giovani Democratici della BAT, che ha eletto Benedetto Messinese nuovo Segretario Provinciale. La scelta di un luogo informale e profondamente giovanile, lontano dai canoni tradizionali della politica, ha rappresentato fin da subito il segno di una generazione che vuole riavvicinare la politica ai luoghi di vita quotidiana, riportandola tra le persone, dove le idee nascono e si coltivano spontaneamente.

All'evento hanno preso parte numerose personalità istituzionali e rappresentanti del territorio. Tra questi l'Assessora regionale all'Ambiente Debora Ciliento e il Consigliere regionale Giovanni Vurchio, mentre Domenico De Santis è intervenuto a distanza. Presenti anche il Consigliere comunale Pinuccio Paolillo, la Consigliera Lisia Dipaola e la Capogruppo Rosa Cascella, insieme al Segretario cittadino del PD di Barletta, Cosimo D. Bruno, e al Segretario PD di San Ferdinando, Michele Ferrante. A testimoniare la vicinanza della comunità giovanile democratica sul piano regionale e nazionale, sono intervenuti la Segretaria Regionale dei Giovani Democratici Claudia Caputo, il Responsabile Organizzazione regionale Guido Catalano, la Delegata Nazionale alla Scuola dei GD e Daniele De Palma, membro del Direttivo Nazionale GD.

Nel suo intervento di insediamento, Benedetto Messinese ha espresso gratitudine e forte senso di responsabilità per il mandato appena ricevuto. "Sono emozionato e grato per l'incarico che le ragazze e i ragazzi hanno deciso di affidarmi. L'ultimo congresso davvero partecipato dei Giovani Democratici risale a circa dieci anni fa: ritrovarci oggi così numerosi e motivati è un segnale bellissimo. Ricostruire non è stato semplice, ma era doveroso. Ringrazio sentitamente tutti i presenti: la loro partecipazione non era scontata e rappresenta volontà, coesione e voglia di crescere insieme."

Messinese ha sottolineato l'urgenza di rimettere al centro dell'azione politica le giovani generazioni, in un'epoca in cui la distanza dalla partecipazione democratica è evidente e allarmante. "Viviamo un tempo in cui solo quattro persone su dieci decidono di recarsi alle urne. Le ambizioni personali devono lasciare spazio ai temi veri: il lavoro, l'ambiente, la sicurezza della nostra provincia, i diritti, la qualità della vita dei giovani. Dobbiamo sostenere chi è più in difficoltà, combattere lo sfruttamento e lavorare affinché nessun ragazzo o ragazza sia costretto ad andare via per necessità, ma possa scegliere di restare e costruire il proprio futuro nel nostro territorio."
Il nuovo Segretario ha posto l'accento sull'importanza delle questioni ambientali e delle politiche di tutela del territorio, richiamando il ruolo centrale delle giovani generazioni nella transizione ecologica e nelle scelte sostenibili. Parole forti anche sul tema della sicurezza nella BAT, considerata una priorità imprescindibile per chi vive, studia e lavora in città che meritano di essere spazi liberi, accoglienti e protetti.

Messinese ha poi spiegato il senso della scelta del luogo congressuale, un pub, come segnale di apertura e spontaneità: "Fare il congresso in un pub è un messaggio chiaro su che tipo di giovanile vogliamo essere. Vogliamo ricominciare dalla semplicità e dalla spensieratezza, da quegli spazi in cui spesso, davanti a una birra o a un caffè, nascono le idee migliori. Vogliamo essere un'organizzazione vicina, autentica, capace di parlare con il territorio senza formalismi inutili."
Il nuovo Segretario ha concluso ricordando l'importanza del lavoro collettivo: "Sento e sentiamo forte la responsabilità di dare un contributo concreto alla nostra provincia. La BAT può dare tanto. Ogni seme piantato oggi sarà un ulivo domani. Buon lavoro a tutte e a tutti."
La nuova Segreteria Provinciale, che accompagnerà Benedetto Messinese nel suo mandato, sarà composta da Sergio Fanelli, Arianna Pinto, Giuseppe Gorgoglione, Stefano Nenna, Riccardo Mosca, Marco Ciliento, Gianluca Bruno, Alessandro Acquaviva, Fernando Russo Mattia Barile.
