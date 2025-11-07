Accademia Wingtsun Ewto Puglia
Convegni

Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne: convegno alla scuola "Aldo Moro"

In programma il prossimo sabato 29 novembre, alle ore 18

Andria - venerdì 7 novembre 2025
Anche quest'anno l'Accademia Wingtsun Ewto Puglia - Andria nella persona del dott. Vincenzo Perrone in collaborazione con la F.I.D.A.P.A. sez. Di Andria organizza un convegno sullo scottante tema della violenza di genere. L'evento è in programma il prossimo sabato 29 novembre, alle ore 18 presso l'auditorium della scuola "Aldo Moro" di Andria, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne.

Il convegno dal titolo "Non mi tocca!" si inserisce anche nei percorsi del Festival della Legalità ed è patrocinato dal Comune di Andria.
Relazioneranno il dott. Giovanni Lucio Vaira, sostituto Procuratore della Repubblica; il dott. Alfredo Fabbrocini, Questore della Polizia di Stato di Andria; la dott.ssa Marilena Tota psicologa nonchè Presidente della Fidapa e co-organizzatrice del convegno; Il master Cosimo Laguardia, esperto di Sicurezza personale e di tecniche operative di autodifesa, responsabile nazionale di Magic Hands Ewto Italia e dell'Accademia G.M. Kernspecht Ewto Puglia, la dott. Patrizia Lomuscio del Centro Antiviolenza Di Andria.

Interverranno tra gli altri, l'avv. Giovanna Bruno, Sindaco di Andria; la dott.ssa Viviana Di Leo, Assessore alle Pari Opportunità; la Dirigente scolastico del plesso ospitante; la dott.ssa Flora Brudaglio del Consultorio di Andria insieme ad una rappresentante del Centro Servizi per le Famiglie.
