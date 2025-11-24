prof. avv. Giuseppe Losappio
prof. avv. Giuseppe Losappio
Eventi e cultura

"Morire al femminile" reading di e con il prof. Giuseppe Losappio

Il 26 novembre, alle ore 20 presso la biblioteca diocesana "San Tommaso d'Aquino"

Andria - lunedì 24 novembre 2025 6.48
"Trame di Parità, letture e dialoghi su Genere e Generazioni" presenta "Morire al femminile" e giustizia penale tra mito e storia. Un reading di e con il prof. Giuseppe Losappio, docente di Diritto penale all'Università di Bari e avvocato.

L'evento è in programma il 26 novembre, alle ore 20 presso la Biblioteca diocesana "San Tommaso d'Aquino" di Andria, in Largo Seminario 8.

L'evento è promosso da "Futura, la Puglia x la parità", dal Consiglio regionale della Puglia, dalla Biblioteca diocesana di Andria, dal Circolo dei Lettori di Andria, dalla Città di Andria, dalla Città di Gravina in Puglia, dall'associazione "La casa del fuorilegge" e dall'Università degli studi di Bari.
  • prof. giuseppe losappio
  • biblioteca diocesana
  • violenza sulle donne
  • Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
I pellegrinaggi giubilari, cammini di conversione e rinnovamento spirituale
24 novembre 2025 I pellegrinaggi giubilari, cammini di conversione e rinnovamento spirituale
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: altre iniziative previste ad Andria
24 novembre 2025 Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: altre iniziative previste ad Andria
Altri contenuti a tema
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: altre iniziative previste ad Andria Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: altre iniziative previste ad Andria A cura dell’Associazione RiscoprirSi… – APS e del Centro Uomini Autori di Violenza FLEXUS
L'ITT Jannuzzi di Andria dice NO alla violenza di Genere L'ITT Jannuzzi di Andria dice NO alla violenza di Genere Nella scuola di viale Gramsci un gazebo della Questura BAT per parlare del "Codice Rosso"
Lavoro in Puglia: 23mila aziende agricole al femminile Territorio Lavoro in Puglia: 23mila aziende agricole al femminile Coldiretti: "Il motore della parità di genere nella regione"
25 novembre 2025 - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Attualità 25 novembre 2025 - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne La Regione Puglia in campo per l’empowerment femminile e la prevenzione della violenza di genere
Trame di Parità – Letture e Dialoghi su Genere e Generazioni: ospite Pasquale Guadagno Attualità Trame di Parità – Letture e Dialoghi su Genere e Generazioni: ospite Pasquale Guadagno Autore del libro e del progetto “Figli di nessuno”, dedicato a chi, come lui, ha perso la madre per femminicidio
Tre nuovi Avvisi pubblici per rafforzare la rete antiviolenza in Puglia Attualità Tre nuovi Avvisi pubblici per rafforzare la rete antiviolenza in Puglia Le risorse complessive ammontano a circa 2,5 milioni di euro
Capitomboli 2025 – Festival dei Libri Colorati ad Andria Capitomboli 2025 – Festival dei Libri Colorati ad Andria Appuntamento dall'11 al 15 novembre 2025 “Fai le capriole, inciampa. Tanto poi ti rialzi”
Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne: convegno alla scuola "Aldo Moro" Convegni Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne: convegno alla scuola "Aldo Moro" In programma il prossimo sabato 29 novembre, alle ore 18
Costituzioni Conciliari nel 60° anniversario della loro promulgazione: incontro con Mons. Armando Matteo
24 novembre 2025 Costituzioni Conciliari nel 60° anniversario della loro promulgazione: incontro con Mons. Armando Matteo
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 ad Andria
23 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 ad Andria
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 ad Andria
23 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 19 ad Andria
Fidelis Andria, pareggio a reti bianche sul campo ostico del Francavilla in Sinni
23 novembre 2025 Fidelis Andria, pareggio a reti bianche sul campo ostico del Francavilla in Sinni
Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 ad Andria
23 novembre 2025 Elezioni regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 12 ad Andria
Consumi, Coldiretti Puglia: nel primo semestre 2025 crescono gli acquisti alimentari
23 novembre 2025 Consumi, Coldiretti Puglia: nel primo semestre 2025 crescono gli acquisti alimentari
Assemblea d’istituto all’Agrario di Andria: sarà presentato il libro “Senza Sbarre”
22 novembre 2025 Assemblea d’istituto all’Agrario di Andria: sarà presentato il libro “Senza Sbarre”
L'ITT Jannuzzi di Andria dice NO alla violenza di Genere
22 novembre 2025 L'ITT Jannuzzi di Andria dice NO alla violenza di Genere
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.