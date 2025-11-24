"Morire al femminile" reading di e con il prof. Giuseppe Losappio

"Trame di Parità, letture e dialoghi su Genere e Generazioni" presenta "Morire al femminile" e giustizia penale tra mito e storia. Un reading di e con il prof. Giuseppe Losappio, docente di Diritto penale all'Università di Bari e avvocato.L'evento è in programma il 26 novembre, alle ore 20 presso la Biblioteca diocesana "San Tommaso d'Aquino" di Andria, in Largo Seminario 8.L'evento è promosso da "Futura, la Puglia x la parità", dal Consiglio regionale della Puglia, dalla Biblioteca diocesana di Andria, dal Circolo dei Lettori di Andria, dalla Città di Andria, dalla Città di Gravina in Puglia, dall'associazione "La casa del fuorilegge" e dall'Università degli studi di Bari.