Consumatori
Consumatori
Territorio

Giornata consumatori: "Più consapevolezza su etichette e sprechi"

Coldiretti Puglia: "Necessario dare risposte concrete ai cittadini che faticano ad accedere al cibo di qualità"

Puglia - domenica 15 marzo 2026 12.20 Comunicato Stampa
Rilanciare i consumi alimentari puntando su scelte consapevoli è la sfida in una fase in cui l'aumento dei prezzi costringe molte famiglie a comprare meno cibo e bevande pur spendendo di più per il caro carrello della spesa, rendendo ancora più importante prestare attenzione alle etichette e contrastare gli sprechi alimentari, considerando che in Puglia ogni anno finiscono nella pattumiera circa 250 tonnellate di cibo. È quanto sottolinea Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dei Consumatori, che si celebra il 15 marzo. La ricorrenza prende spunto dal messaggio inviato al Congresso degli Stati Uniti il 15 marzo 1962 dal presidente John F. Kennedy, che affrontò per la prima volta in modo formale il tema dei diritti dei consumatori.

Secondo Coldiretti Puglia è necessario dare risposte concrete ai cittadini che faticano ad accedere al cibo di qualità, attraverso politiche serie e mirate a valorizzare il cibo locale e a facilitare il percorso dei prodotti agricoli e agroalimentari dalle campagne alle città. Le crescenti preoccupazioni ambientali stanno inoltre orientando nuovi stili di vita e un approccio più responsabile ai consumi. In Puglia, infatti, il 35,7% dei cittadini acquista prodotti a chilometro zero, il 15% sceglie prodotti biologici e ben il 38,8% legge attentamente le etichette, percentuali tra le più alte a livello nazionale.

In questo scenario, la diffusione dei mercati contadini nelle città ha contribuito ad accorciare la distanza tra produttori e consumatori, rafforzando il legame tra mondo rurale e aree urbane. Un rapporto diretto che consente di portare in città un importante patrimonio di biodiversità agricola e di offrire ai cittadini maggiore informazione e trasparenza sull'origine degli alimenti.

Il cibo locale rappresenta anche un valido alleato per il portafoglio dei consumatori, perché i prodotti provenienti dal territorio regionale non sono gravati dai costi elevati dei lunghi trasporti. Inoltre, il rispetto della stagionalità e della biodiversità consente di evitare l'effetto domino dei rincari legato alle importazioni, garantendo un migliore rapporto qualità-prezzo. La filiera corta, oltre ad assicurare maggiore freschezza, contribuisce anche a ridurre gli sprechi e l'impatto ambientale. Tempi di trasporto più brevi significano infatti minori consumi di carburante e meno emissioni, mentre l'eliminazione di passaggi intermedi rafforza il rapporto diretto tra agricoltori e consumatori, con benefici economici per entrambi.

Il successo dei farmers market, con la rete dei mercati contadini di Campagna Amica, è legato alla legge di Orientamento in agricoltura del 2001, che ha valorizzato la multifunzionalità del settore agricolo. Una norma fortemente sostenuta da Coldiretti, che ha permesso di avvicinare le imprese agricole ai cittadini, favorendo uno sviluppo capace di coniugare crescita economica, sostenibilità ambientale e valore sociale.

Un modello che ha rappresentato anche la base per la nascita della World Farmers Market Coalition, la prima coalizione mondiale dei mercati contadini, creata per rispondere alla crescente domanda di cibi sani e locali e per contribuire a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari a livello globale. Oggi, infatti, circa un Paese su cinque nel mondo può contare su sistemi di vendita diretta che trovano proprio nella coalizione internazionale un punto di riferimento per crescere e svilupparsi.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • coldiretti
  • difesa consumatori
  • agroalimentare
Furgone incendiato fatto scivolare nel canale Ciappetta Camaggio
15 marzo 2026 Furgone incendiato fatto scivolare nel canale Ciappetta Camaggio
Calcio a 5, Sindaco Bruno: "Promozione in B della Futsal Andria soddisfazione per la città tutta "
15 marzo 2026 Calcio a 5, Sindaco Bruno: "Promozione in B della Futsal Andria soddisfazione per la città tutta"
Altri contenuti a tema
Sempre più giovani guidano le imprese agricole in Puglia Sempre più giovani guidano le imprese agricole in Puglia È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Puglia
Iran, Coldiretti Puglia: aumento dei prezzi, aziende agricole sotto pressione Iran, Coldiretti Puglia: aumento dei prezzi, aziende agricole sotto pressione Dopo gasolio schizzano anche prezzi fertilizzanti (+30%) e urea (+40%)
Iran, Coldiretti Puglia: con blocco rotte commerciali a rischio 500mln export cibo made in Puglia Iran, Coldiretti Puglia: con blocco rotte commerciali a rischio 500mln export cibo made in Puglia Ritardi e rincari alle stelle
Iran: in Puglia negli ultimi giorni i prezzi del carburante agricolo sono cresciuti di quasi il 35% Attualità Iran: in Puglia negli ultimi giorni i prezzi del carburante agricolo sono cresciuti di quasi il 35% Coldiretti presenta esposto in Procura contro le speculazioni su gasolio agricolo che sale alle stelle
Agriturismo: cresce l'offerta dei servizi in Puglia tra ristrorazione, degustazioni ed esperienze in campagna Agriturismo: cresce l'offerta dei servizi in Puglia tra ristrorazione, degustazioni ed esperienze in campagna Coldiretti: circa 1,2 mld di valore. Forte la presenza femminile, con ben 417 agriturismi condotti da donne
8 marzo: le donne guidano 22mila aziende agricole in Puglia, il 28,6% di tutte le attività economiche   8 marzo: le donne guidano 22mila aziende agricole in Puglia, il 28,6% di tutte le attività economiche   È quanto afferma Donne Impresa Coldiretti Puglia in occasione della Festa della Donna
Iran, Coldiretti Puglia: prezzi gasolio alle stelle nei campi, ben +30 cent/litro in 3 giorni Iran, Coldiretti Puglia: prezzi gasolio alle stelle nei campi, ben +30 cent/litro in 3 giorni Per questo motivo è urgente adottare misure di sostegno immediate a favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca
Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa Consumi: in Puglia quasi 1 euro su 3 della spesa alimentare viene destinato ai consumi fuori casa Coldiretti: "Oltre 40mila tra ristoranti, bar, pizzerie, attività di ristorazione mobile e mense operano sul territorio regionale"
Progetto: “Dalla casa alla Comunità: prospettive, valori, orizzonti educativi per educare all’alterità”
15 marzo 2026 Progetto: “Dalla casa alla Comunità: prospettive, valori, orizzonti educativi per educare all’alterità”
La scuola primaria “Giuseppe Verdi” celebra la Festa Bimboil 2026
15 marzo 2026 La scuola primaria “Giuseppe Verdi” celebra la Festa Bimboil 2026
Gianluca Leone (Italia Viva): "Il nuovo teatro di via Barletta e la sfida dell'industria creativa "
15 marzo 2026 Gianluca Leone (Italia Viva): "Il nuovo teatro di via Barletta e la sfida dell'industria creativa"
Carenza medici Emergenza - Urgenza Asl Bt, il Pd chiede audizione in Commissione Sanità per i medici del 118
15 marzo 2026 Carenza medici Emergenza - Urgenza Asl Bt, il Pd chiede audizione in Commissione Sanità per i medici del 118
"Andria fatti grande ", il candidato sindaco del centrodestra Napolitano presenta programma
14 marzo 2026 "Andria fatti grande", il candidato sindaco del centrodestra Napolitano presenta programma
Andria a Trieste per "Olio Capitale " con i giovani produttori del territorio
14 marzo 2026 Andria a Trieste per "Olio Capitale" con i giovani produttori del territorio
Ad Andria picco del 76% di raccolta differenziata, +0.8 punti rispetto al 2025
14 marzo 2026 Ad Andria picco del 76% di raccolta differenziata, +0.8 punti rispetto al 2025
Don Pasquale Gallucci nuovo vicario della Diocesi di Andria
14 marzo 2026 Don Pasquale Gallucci nuovo vicario della Diocesi di Andria
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.