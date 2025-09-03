Flai Cgil Bat: “Bene i controlli anticaporalato ma dovrebbero essere la normalità”

«Questi fenomeni oltre a mortificare i braccianti a causa dell'abbassamento dei salari e della precarietà delle condizioni di lavoro producono concorrenza sleale tra le aziende che invece vogliono essere rispettose della legalità sopportando costi che quelle che continuano a stare nell'illegalità non hanno. Una concorrenza al ribasso alla parte del mondo dell'impresa agricola che definiamo, invece, sana. Quando denunciamo con forza la presenza di negazione di diritti e sfruttamento del lavoro, con questa operazione dei carabinieri si evidenzia che ciò di cui parliamo non sono concetti astratti ma, purtroppo, un'amara realtà. Quindi bene i controlli ma che siano la normalità».



«Chiediamo l'immediata ripresa delle riunioni della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità presso l'Inps ferme nella Bat da moltissimo tempo, riunioni che dovrebbero garantire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, politiche di accoglienza e offrire un servizio di trasporto per i lavoratori agricoli. La Legge 199 del 2016 è una legge all'avanguardia e va rispettata», concludono dalla Flai Cgil Bat.

«Contratti regolari per garantire dignità dei lavoratori ma anche più vigilanza, anzi costanti controlli, che siano quotidiani e non una eccezione», la richiesta è della segretaria generale della Flai Cgil Bat, Dora Lacerenza commentando l'operazione dei carabinieri della Bat che ha portato alla scoperta, nell'ambito di controlli anticaporalato svolti in diverse imprese agricole del nord Barese, di 14 lavoratori senza contratto o irregolari a San Ferdinando di Puglia.