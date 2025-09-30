Sindaco Giovanna Bruno
Sindaco Giovanna Bruno
Attualità

Festival delle Città, da domani a Roma anche la sindaca di Andria. Tra gli eventi anche un collegamento con la Flottilla

Nella Capitale per tre giorni l'appuntamento annuale organizzato da ALI – Autonomie Locali Italiane

Andria - martedì 30 settembre 2025 10.58
Anche l'amministrazione di Andria, rappresentata dalla sindaca Giovanna Bruno, parteciperà a partire da domani a Roma alla VII edizione del Festival delle Città. In programma dall'1 al 3 ottobre, presso la Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina 55, l'appuntamento annuale organizzato da ALI – Autonomie Locali Italiane, dove sindaci e amministratori locali, italiani e stranieri, si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell'Italia.

"La città globale" è il titolo di questa edizione che affronterà i grandi temi della contemporaneità: dalla crescita economica sostenibile alla rivoluzione digitale, dalla sicurezza integrata alla giustizia sociale, fino al diritto alla salute, alle nuove forme di governance multilivello e al futuro della sostenibilità urbana. Tre giorni di incontri e dibattiti, con la partecipazione di centinaia di sindaci, decine di ospiti dal mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese, della cultura e della società civile, nella cornice di Villa Osio – Casa del Jazz a Roma. Tra i passaggi in programma giovedì 2 ottobre alle ore 11.30, anche un collegamento con l'Onorevole Arturo Scotto e l'Eurodeputata Annalisa Corrado dalla Global Sumud Flottilla.

Lungo l'elenco dei partecipanti al Festival delle Città 2025: tra loro in ordine alfabetico Giorgio Abonante, Sindaco di Alessandria; Laura Antonelli, Sindaca di Collazzone; Maria Rosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore; Federico Barbieri, Project manager Italia EKLA.AI; Andrea Biancani, Sindaco di Pesaro; Luca Bianchi, Direttore Svimez; Chiara Braga, Deputata della Repubblica; Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet; Giovanna Bruno, Vicepresidente Nazionale ALI e Sindaca di Andria; Sonia Cambursano, Sindaca di Strambino; Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe; Agnese Carletti, Presidente Provincia di Siena; Pietro Castrataro, Sindaco di Isernia; Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo; Annalisa Corrado, Eurodeputata; Gabriele De Giorgi, Senior Public Policy Manager Uber; Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine; Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia; Silvano Falocco, Direttore Fondazione Ecosistemi; Micaela Fanelli, Consigliera regionale del Molise; Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia; Emiliano Fenu, Sindaco di Nuoro; Michele Fina, Senatore della Repubblica; Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro; Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei; Sara Funaro, Sindaca di Firenze; Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco; Pierciro Galeone, Direttore IFEL; Andrea Gentili, Presidente ALI Marche e Sindaco di Monte San Giusto; Fabiana Ghergo, Sindaca di Fabriano; Roberto Gualtieri, Presidente nazionale ALI e Sindaco di Roma Capitale; Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri; Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia ENEL; Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo; Andrea Marrucci, Vicepresidente Nazionale ALI e Sindaco di San Gimignano; Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari; Giuseppe Mayer, CEO Talent Garden Italia e docente Università IULM; Claudio Mancini, Deputato della Repubblica; Gaetano Manfredi, Presidente Nazionale ANCI e Sindaco di Napoli; Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO; Pietro Grasso, Presidente Fondazione Scintille di Futuro; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Michele Lissia, Sindaco di Pavia; Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario Generale ALI e Presidente Rete dei Comuni Sostenibili; Alessandro Oteri, Founder & Director Pensiero Sicuro; Maria Rosa Pavanello, Consigliera Metropolitana Venezia e Presidente ALI Veneto; Elena Piastra, Vicepresidente Vicaria ALI e Sindaca di Settimo Torinese; Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza; Massimiliano Presciutti, Vicepresidente nazionale ALI, Presidente Provincia Perugia, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente ALI Umbria; Stefania Proietti, Presidente Regione Umbria; Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno; Angelo Radica, Presidente ALI Abruzzo e Sindaco di Tollo; Emanuele Ramella Pralungo, Presidente Provincia di Biella e UPI; Andrea Riccardi, storico, saggista e fondatore Comunità di Sant'Egidio; Salvador Illa Roca, Presidente della Generalitat de Catalunya; Marco Russo, Sindaco di Savona; Silvia Salis, Sindaca di Genova; Arturo Scotto, Deputato della Repubblica, Matteo Terrani, Sindaco di Folignano; Domenico Volpe, Presidente ALI Campania; Chiara Zappalorto, Assessora al Comune di Chieti.
  • giovanna bruno
Conto deposito: guida completa per far fruttare i tuoi risparmi in modo semplice e sicuro
30 settembre 2025 Conto deposito: guida completa per far fruttare i tuoi risparmi in modo semplice e sicuro
Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
30 settembre 2025 Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
Altri contenuti a tema
Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria" Vita di città Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria" Il segretario regionale del PD ringrazia la sindaca per questa scelta di grande valore
Azienda andriesi premiate al Apulia Best Company Award, il plauso della Sindaca Vita di città Azienda andriesi premiate al Apulia Best Company Award, il plauso della Sindaca È accaduto alla Camera dei deputati
Contrasto Bruno-Vurchio, l'Integruppo consiliare: "Violati i principi di correttezza istituzionale" Politica Contrasto Bruno-Vurchio, l'Integruppo consiliare: "Violati i principi di correttezza istituzionale" Nota a firma di Michele Coratella, Vincenzo Coratella, Michele Di Lorenzo e Gianluca Grumo
Scintille Bruno-Vurchio in aula, l'opposizione a Andria: "Volano gli stracci, Pd a casa" Politica Scintille Bruno-Vurchio in aula, l'opposizione a Andria: "Volano gli stracci, Pd a casa" Comunicato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Npsi-Liberali e Riformisti, Udc, Io Sud, Puglia Popolare, Movimento Pugliese e Generazione Catuma
Lettera del sindaco Bruno alla Fidelis Andria: «Siamo sempre al vostro fianco» Sport Lettera del sindaco Bruno alla Fidelis Andria: «Siamo sempre al vostro fianco» In occasione dell'avvio della stagione sportiva, che partirà il 1° settembre con la Coppa Italia
Addio a Mariagrazia Vitobello, l'abbraccio del sindaco Bruno Vita di città Addio a Mariagrazia Vitobello, l'abbraccio del sindaco Bruno La professoressa di Barletta è morta dopo un malore e alcuni giorni di ricordi in ospedale
Il commosso addio del Sindaco di Andria ad Antonio, Sandro e Vincenzo Il commosso addio del Sindaco di Andria ad Antonio, Sandro e Vincenzo Le parole di Giovanna Bruno in occasione del funerale dei tre ciclisti
1° Maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Il messaggio del Sindaco Giovanna Bruno 1° Maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Il messaggio del Sindaco Giovanna Bruno Un pensiero alla città: "Buona festa a tutti"
Successo ad Andria per il 3° Memorial Michele Porcelli
30 settembre 2025 Successo ad Andria per il 3° Memorial Michele Porcelli
Oltre 200 libri per i bambini dell'ospedale Bonomo di Andria
30 settembre 2025 Oltre 200 libri per i bambini dell'ospedale Bonomo di Andria
Inaugurazione organo della Chiesa Cattedrale
30 settembre 2025 Inaugurazione organo della Chiesa Cattedrale
“Obiettivo su Gianni Berengo Gardin”: il grazie di Mirella Caldarone
30 settembre 2025 “Obiettivo su Gianni Berengo Gardin”: il grazie di Mirella Caldarone
La Sindaca di Andria ospite al Festival delle città in programma a Roma
30 settembre 2025 La Sindaca di Andria ospite al Festival delle città in programma a Roma
Giornata contro lo spreco alimentare: ogni anno 1,7 miliardi di ton. di cibo finiscono nella spazzatura
30 settembre 2025 Giornata contro lo spreco alimentare: ogni anno 1,7 miliardi di ton. di cibo finiscono nella spazzatura
Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato: presente il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani
29 settembre 2025 Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato: presente il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani
Un'altra domenica di clean up ad Andria
29 settembre 2025 Un'altra domenica di clean up ad Andria
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.