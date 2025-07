Festa di Sant'Anna: tre giorni di preghiera e di riflessione

La comunità parrocchiale di S. Agostino si prepara a vivere tre giorni di preghiera e di riflessione in vista della Festa di S. Anna, madre della Beata Vergine Maria.S. Anna è invocata come protettrice delle gestanti e delle partorienti… Insieme a suo marito S. Gioacchino quindi sono i nonni di Gesù e Papa Leone XIV continuando la tradizione di Papa Francesco per il V anno ha istituito la giornata mondiale dei nonni e degli anziani… il messaggio di quest' anno per tale giornata ha come temaDice Papa Leone : "«se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno» (2Cor 4,16). Soprattutto da anziani, dunque, perseveriamo fiduciosi nel Signore. Lasciamoci rinnovare ogni giorno dall'incontro con Lui, nella preghiera e nella santa Messa. Trasmettiamo con amore la fede che abbiamo vissuto per tanti anni, in famiglia e negli incontri quotidiani: lodiamo sempre Dio per la sua benevolenza, coltiviamo l'unità con i nostri cari, allarghiamo il nostro cuore a chi è più lontano e, in particolare, a chi vive nel bisogno. Saremo segni di speranza, ad ogni età."Ecco allora che la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebra nella festa di S. Anna , è un'occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore – come dice la bibbia – ha "saziato di giorni". Sarà occasione per rendere grazie per il dono della vita... invochiamo copiosa la benedizione di Dio per intercessione di S. Anna benedetta, Madre della Vergine Maria per il dono di nuove nascite e per il parto sereno delle gestanti...Chiediamo alla Madonna, Madre della tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza, per liberare insieme il mondo dall'ombra della solitudine e dal demone della guerra.Di seguito la locandina con gli orari dei vari appuntamentiore 6,30: Rosario per la vita - Eucarestia - preghiera alla Santaore 18,30: Rosario per la vita - Eucarestia - preghiera alla SantaGiornata di preghiera per i Bambini mai natiore 19,30: incontro promosso dall' Uff. Famiglia e dalla Caritas sul messaggio del Papa per la giornata Mondiale degli anziani e nonniGiornata di preghiera per chiedere il dono di un figlioore 19,00 nonni e nipotini della Suola dell' Infanzia " Minuccia de Corato "Festa di S. Annaore 6,30: Rosario per la vita - Eucarestiapreghiera alla SantaBenedizioni delle donne gestantiore 18,30: Rosario per la vita - Eucarestia presieduta da Mons. Luigi MansiBenedizione delle donne gestanti, partecipazione e benedizione dei nonni con i propri nipotiniore 20,00: presso l' ex mercato comunale serata di festaSagra del Grano e dei farinacei laboratorio nonni e bambini... cibo...musica... Gioia!