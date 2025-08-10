agriturismo
agriturismo
Vita di città

Ferragosto, Coldiretti Puglia: "In 30mila scelgono l'agriturismo ma è agosto in chiaro scuro"

In alcune aree della regione meglio giugno, luglio e ottime prospettive delle prenotazioni per settembre

Andria - domenica 10 agosto 2025
Saranno circa 30mila i turisti che trascorreranno qualche giorno di vacanza nella settimana di Ferragosto in agriturismo in Puglia all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta, ma il ridotto potere economico delle famiglie italiane ha lasciato il segno ad agosto, con le strutture in alcune aree della regione che non hanno registrato il tutto esaurito, optando per soluzioni mordi e fuggi e una flessione della presenza del turismo di prossimità, mentre vince la destagionalizzazione. E' quanto stima la Coldiretti Puglia, sulla base delle indicazioni di Terranostra Campagna Amica Puglia sul numero dei turisti che decidono di passare le vacanze di Ferragosto in una delle 900 strutture agrituristiche presenti sul territorio regionale.

Ma l'agriturismo rappresenta anche uno dei punti di forza della destagionalizzazione del turismo, tanto da essere particolarmente apprezzato da chi scegli le partenze 'fuori stagione' anche per conoscere una Italia cosiddetta "minore" dai parchi alla campagna fino ai piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico, con ben il 92% delle produzioni tipiche che nasce nei comuni con meno di cinquemila abitanti.
Ottima performance sul fronte dell'accoglienza dei turisti stranieri, provenienti da Stati Uniti, Germania, UK, Olanda, Paesi Bassi, Francia, Romania, Polonia, Bulgaria, Spagna e Australia – aggiunge Coldiretti Puglia – un'anticipazione molto positiva della stagione turistica estiva.

Dal pranzo sul plaid con i piedi sull'erba, all'agri-aperitivo a bordo piscina o tra i filari dei vigneti, fino alle degustazioni sotto gli ulivi monumentali o sulle balle di fieno, oltre ai percorsi nelle stalle con gli animali della fattoria, gli agriturismi – aggiunge Coldiretti Puglia - accolgono gli ospiti sia del turismo di prossimità che i vacanzieri esteri con ogni cura, sempre più desiderosi di buon cibo cucinato dai cuochi contadini, di verde, paesaggio e dell'accoglienza familiare, nelle straordinarie masserie storiche.

A vincere sono anche i percorsi di oleoturismo ed enoturismo, un trend confermato dalla scelta di strutture agrituristiche che abbinano alla tradizionale accoglienza le esperienze di turismo legate all'olio EVO o al vino, con attività sportive e salutistiche nelle vigne, come yoga e pilates tra gli uliveti e in mezzo ai filari o percorsi in bicicletta, ma anche concerti e spettacoli organizzati tra gli ulivi o nei vigneti.
Se la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l'agriturismo – sottolinea la Coldiretti Puglia – è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness.
Se la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l'agriturismo – sottolinea la Coldiretti Puglia – è la spinta verso un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness.

Dall'agri-campeggio all'agri-relax, dalla semplicità dell'accoglienza rurale ai buffet con i prodotti dell'orto, alle passeggiate ritempranti nella natura, il ventaglio di servizi innovati offerti in masseria sono alla base del gradimento in crescita degli ospiti italiani e stranieri, con l'impegno di Terranostra di contribuire a riposizionare l'offerta turistica nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale oltre che economica, secondo modelli di sviluppo più equilibrati, a beneficio del turismo di qualità è sempre più attento non solo alle bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche e archeologiche del nostro territorio ma anche ad un ambiente pulito e salubre e alla riscoperta dei prodotti tipici, della qualità del cibo e del buon mangiare.
  • regione puglia
  • coldiretti
Strage dei ciclisti, Avis Andria: "Grazie a tutti per la vicinanza "
10 agosto 2025 Strage dei ciclisti, Avis Andria: "Grazie a tutti per la vicinanza"
Modifiche al Codice della Strada a tutela dei velocipedi
10 agosto 2025 Modifiche al Codice della Strada a tutela dei velocipedi
Altri contenuti a tema
Parrucche per pazienti oncologici: emanato nuovo regolamento regionale Enti locali Parrucche per pazienti oncologici: emanato nuovo regolamento regionale Ogni residente in Puglia potrà presentare domanda di accesso al contributo sulla base di un format di domanda unico regionale
Le vacanze dei pugliesi nel segno della tradizione Turismo Le vacanze dei pugliesi nel segno della tradizione Che si dividono tra chi ha prenotato al mare o in montagna, chi ha scelto il viaggio all’estero, chi il soggiorno in agriturismo
Parere sull'Accordo di Programma per il Nuovo Ospedale di Andria: Premesse territoriali e dimensionali Commento Parere sull'Accordo di Programma per il Nuovo Ospedale di Andria: Premesse territoriali e dimensionali La nota a firma del Consigliere comunale Michele Di Lorenzo e di Nadia Pistillo del Forum Ambientalista Andria
Federazione CIMO/FESMED, dott. Suriano: "​Per un ospedale del futuro: l'impegno di Andria è un passo decisivo" Attualità Federazione CIMO/FESMED, dott. Suriano: "​Per un ospedale del futuro: l'impegno di Andria è un passo decisivo" La nota della segreteria CIMO/Fesmed della Asl BT
Caldo: crescono produzioni e consumi di frutti tropicali Territorio Caldo: crescono produzioni e consumi di frutti tropicali Da avocado alle bacche di goji, ma anche i microgreen tropicali. Un’analisi di Coldiretti Puglia
Duro Emiliano su nomina commissari straordinari dell’Ente Parco del Gargano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia Politica Duro Emiliano su nomina commissari straordinari dell’Ente Parco del Gargano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia "Ho chiesto all’Avvocatura di agire nei confronti del Ministro per aver calpestato le prerogative regionali costituzionalmente garantite”
Si rafforza il servizio di accoglienza e orientamento per l'utenza negli ospedali BAT Attualità Si rafforza il servizio di accoglienza e orientamento per l'utenza negli ospedali BAT Oggi presentata la convenzione tra A.S.L BAT e il gruppo di volontariato dell'A.N.P.S. di Trani
Forte preoccupazione per il futuro del comparto vitivinicolo Made in Italy Territorio Forte preoccupazione per il futuro del comparto vitivinicolo Made in Italy La Puglia al quinto posto in Italia per prodotti certificati: ben 38 i vini DOP e IGP
Parrucche per pazienti oncologici: emanato nuovo regolamento regionale
10 agosto 2025 Parrucche per pazienti oncologici: emanato nuovo regolamento regionale
Sogni nelle notti di mezza estate, iniziative fino al 16 agosto 2025
9 agosto 2025 Sogni nelle notti di mezza estate, iniziative fino al 16 agosto 2025
"Baraccone Bruno ", la denuncia di Forza Italia, Movimento pugliese e Fratelli d'Italia
9 agosto 2025 "Baraccone Bruno", la denuncia di Forza Italia, Movimento pugliese e Fratelli d'Italia
Massima sensibilizzazione della Questura di Andria contro il fenomeno delle truffe agli anziani
9 agosto 2025 Massima sensibilizzazione della Questura di Andria contro il fenomeno delle truffe agli anziani
Asl Bt: Nona donazione d'organi al "Bonomo " di Andria
9 agosto 2025 Asl Bt: Nona donazione d'organi al "Bonomo" di Andria
Contributo fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado
9 agosto 2025 Contributo fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado
“La Storia e le storie dell’Opera Bonomo”: presentazione del libro a Palazzo di città
9 agosto 2025 “La Storia e le storie dell’Opera Bonomo”: presentazione del libro a Palazzo di città
Sequestrate cave di marmo per violazioni ambientali
9 agosto 2025 Sequestrate cave di marmo per violazioni ambientali
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.