“Exploring Federico”: oggi la presentazione della mostra immersiva con esperienza multisensoriale

Questa mattina, 1° dicembre, alle ore 10:00, a Palazzo Ducale ad Andria, in via Vaglio 17, è in programma la conferenza stampa di presentazione di "Exploring Federico", la mostra immersiva con esperienza multisensoriale promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria e cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, nell'ambito della Linea di Intervento 03.02 "Turismo e ospitalità" – "Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche".All'evento interverranno:Giovanna Bruno, sindaco della Città di Andria;Mario Loconte, assessore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio;Cesareo Troia, assessore alle Radici;Antonio Moschetta, ad di Click global service e promotore del progetto "Exploring Federico";Damiana Civita, coordinatrice mostra "Exploring Federico"Modera la giornalista Annamaria Natalicchio.Exploring Federico, visitabile tutti i giorni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00, sarà aperta al pubblico dal pomeriggio del 1° dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026 a Palazzo Ducale ad Andria, via Vaglio 17 (ingresso laterale).