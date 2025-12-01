Palazzo Ducale
Palazzo Ducale
Eventi e cultura

“Exploring Federico”: oggi la presentazione della mostra immersiva con esperienza multisensoriale

Alle ore 10:00, a Palazzo Ducale ad Andria, in via Vaglio 17

Andria - lunedì 1 dicembre 2025 5.10
Questa mattina, 1° dicembre, alle ore 10:00, a Palazzo Ducale ad Andria, in via Vaglio 17, è in programma la conferenza stampa di presentazione di "Exploring Federico", la mostra immersiva con esperienza multisensoriale promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria e cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, nell'ambito della Linea di Intervento 03.02 "Turismo e ospitalità" – "Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche".

All'evento interverranno:
Giovanna Bruno, sindaco della Città di Andria;
Mario Loconte, assessore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio;
Cesareo Troia, assessore alle Radici;
Antonio Moschetta, ad di Click global service e promotore del progetto "Exploring Federico";
Damiana Civita, coordinatrice mostra "Exploring Federico"
Modera la giornalista Annamaria Natalicchio.

Exploring Federico, visitabile tutti i giorni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00, sarà aperta al pubblico dal pomeriggio del 1° dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026 a Palazzo Ducale ad Andria, via Vaglio 17 (ingresso laterale).
locandina
  • Comune di Andria
  • palazzo ducale
