Emergenza sanitaria, i posti letto da 107 a 281. Il Bonomo di Andria solo "No-Covid"

Si dispone il blocco dei ricoveri della Chirurgia e Ortopedia, le cui attività saranno centralizzata nel P.O. Andria. Il personale in servizio rimarrà nella sede riconvertita per garantire le attività specifiche. Le attività ambulatoriali, fino a nuova disposizione, sono bloccate;

Per la U.O. di Oculistica, ferme le disposizioni già impartite in merito alle attività chirurgiche e di Day-Service vengono momentaneamente sospese le attività ambulatoriali. Il personale di comparto sarà messo completamente a disposizione del Dott. Cuccorese, per la gestione dei P.L. già attivati della U.O. di Gastroenterologia;

Per la U.O. di Gastroenterologia restano ferme le disposizioni già impartite;

La Cardiologia con la terapia intensiva gestirà le attività specialistiche per pazienti COVID- Positivi;

La Neurologia con Stroke Unit viene accorpata nella U.O omologa di Andria, previo blocco dei ricoveri e accordi tra i rispettivi responsabili. Il personale del comparto presterà servizio per l'assistenza dei pazienti COVID;

Si dispone l'accorpamento della Pediatria alla Ostetricia e Ginecologia, riservando 4 P.L. per i ricoveri.

La terapia intensiva si dedicherà alla gestione dei pazienti COVID. Sono pertanto bloccati i ricoveri chirurgici in elezione, tranne le urgenze indifferibili. Saranno garantite le attività ostetrico-oncologiche, d'intesa con il Direttore Dipartimento Area Intensiva e delle Emergenze.

