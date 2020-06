Elezioni regionali in Puglia, Fitto candidato presidente. I commenti da Lega a Forza Italia

Adesso è ufficiale: Raffaele Fitto, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia è il nome individuato dalla coalizione di centrodestra per la candidatura a presidente della Regione Puglia in vista delle elezioni del prossimo settembre. L'ex presidente della Regione sfiderà l'attuale governatore Emiliano, Scalfarotto (ItaliaViva, Azione ed Europa+), Laricchia (M5S) e l'indipendente Mario Conca.Pioggia di commenti politici sulla nomina, a cominciare proprio da quello dello stesso«La decisione dei leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia costituisce per me motivo di orgoglio e al contempo sento su di me la grande responsabilità di aver riunito le forze politiche in un'unica proposta diversamente da quanto è avvenuto in passato - commenta l'eurodeputato di Fratelli d'Italia. Ringrazio Silvio Berlusconi, Matteo Salvini per la fiducia accordatami, e Giorgia Meloni, alla quale – insieme a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia - rivolgo un particolare ringraziamento per la lungimiranza dimostrata e per aver creduto nella mia candidatura a presidente della Regione Puglia fin dal primo momento. Il centrodestra è maggioranza naturale nel Paese e ritengo, a maggior ragione nella nostra Puglia. La forte coesione delle tre forze politiche principali costituisce, dunque, un punto fondamentale dal quale partire per costruire una proposta di forte cambiamento, che riaccenda nei pugliesi la speranza di una migliore qualità della vita. Ora tocca a noi l'onere e l'onore di rappresentare le diverse sensibilità presenti nella nostra comunità: dobbiamo lavorare tutti insieme, facendo tesoro proprio della ritrovata unità, per riportare la nostra amata Puglia ad essere terra di opportunità e di sviluppo. In particolare, dobbiamo lavorare per restituire dignità a settori strategici della nostra Regione: non sprecheremo neppure un euro dei fondi europei fondamentali per la costruzione di un programma di sviluppo coerente e credibile rivolto a tutti i nostri agricoltori, commercianti, imprenditori e artigiani dei diversi settori, in modo particolare a quelli del settore turistico-alberghiero, professionisti e titolari di partite Iva. In un contesto di straordinaria emergenza sanitaria e socio-economica derivante dal Covid, nostro obiettivo è ridare valore a parole come sanità, welfare, famiglia, ambiente, trasporti e a tutti coloro che non hanno mai avuto nessun tipo di opportunità».nome che la Lega aveva individuato come proprio candidato, commenta: «Ho fatto le congratulazioni e in bocca al lupo a Raffaele Fitto per la grande sfida che lo attende e che ci attende. Dopo 15 anni il centrodestra in Puglia sarà forte, unito e vincente e questo lo si deve in modo particolare alla Lega e a Matteo Salvini. Ora siamo pronti a rendere la Puglia una regione nuova, dove sia facile fare impresa, vivere e lavorare. Una Puglia a zero burocrazia e all'avanguardia nell'attrarre investimenti in un territorio bellissimo che merita di vivere di lavoro e non suddito dei sussidi dei potenti di turno. Daremo alla Puglia e ai pugliesi concretezza, libertà e dignità: questa è la nostra promessa».leader di Forza Italia, dice: «Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia. Si aggiungeranno alla squadra dei governatori uscenti che, dopo eccellenti prove di governo, sono stati confermati: Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto. Il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle comunali».Il deputato pugliese di Fratelli d'Italiaaggiunge: «In bocca al lupo a Raffaele Fitto e a Francesco Acquaroli, entrambi candidati alle regionali, rispettivamente per la Puglia e per le Marche, a guida della coalizione di centrodestra. La lungimiranza di Giorgia Meloni nell'individuare le migliori scelte per vincere, insieme ai leader dei partiti alleati, sarà ben ripagata con gli straordinari risultati che Fratelli d'Italia raggiungerà sia in termini di consenso sia in termini di qualità dei programmi. In particolar modo in Puglia da anni attendevamo questo momento, sono certo che Raffaele Fitto porterà il centrodestra alla vittoria e saprà porre rimedio a quindici anni di disastri in tema di sanità, agricoltura, lavoro, creati dai governi regionali di centrosinistra».I consiglieri regionali di Fratelli d'Italiao dichiarano: «La candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione Puglia per la prossima competizione elettorale regionale è la migliore risposta che il centrodestra possa dare agli elettori della nostra area politica. Oltre alla lungimiranza del presidente Giorgia Meloni, dietro la scelta del nome di Fitto c'è sempre stata, senza alcun dubbio, la certezza che quindici anni di governo di centrosinistra e di scelte politiche scellerate potranno, grazie alla sua competenza e forza, essere cestinati per dare vita al rilancio della Puglia. Raffaele Fitto, sotto il profilo umano e politico, è il nome che meglio potrà rappresentare sia la comunità pugliese sia le innumerevoli esigenze che il nostro territorio ha e che negli ultimi quindici anni sono state derubricate agli ultimi posti di una sfilza di interessi politici e personali di alcuni, di pochi, a discapito della meritocrazia, della ricchezza e delle risorse che la nostra regione possiede, dal capo di Leuca al Gargano. Con fierezza Fratelli d'Italia, insieme al centrodestra, lavorerà alla campagna elettorale che -si spera- aprirà una nuova stagione in Puglia, con la compattezza e la solidità della squadra, come da tempo anche il mondo di centrodestra chiede e auspica. Ai cittadini chiediamo di collaborare alla realizzazione di un progetto nuovo, di avere e di darci fiducia. Il tempo dell'uomo solo e dei suoi sodali al comando è finito: facciamo in modo che la Puglia torni ad essere di tutti».L'eurodeputato leghistauno dei "dissidenti" che si erano espressi in termini critici sulla candidatura di Altieri, dice: «Per il centrodestra pugliese è una bella giornata. Ho sempre sostenuto che la forza del polo conservatore sta nella sua unità e, poi, nella sua capacità di allargamento e ho sempre lavorato in questa direzione: oggi registro che, finalmente, dopo 15 anni ci presentiamo uniti agli elettori pugliesi. Sono certo che in questo modo il centrodestra tornerà a governare la Puglia e con efficacia e concretezza la libererà dalla vuota demagogia narcisistica che in questi anni ha ucciso l'agricoltura, la sanità, il turismo, l'industria, la cultura e ogni asset della Puglia».«Con il ticket Fitto-Altieri per la presidenza della regione Puglia la coalizione offre la migliore sintesi e la più forte squadra per liberare la Puglia da 15 anni di mal governo della Sinistra che ha bloccato lo sviluppo e la crescita sociale di una delle regioni con più margini di crescita d'Italia. La Lega, quindi, ha scelto il bene dei Pugliesi prima dell'interesse del partito, ha scelto di mandare a casa Emiliano e Vendola! Grazie alla guida di Matteo Salvini il centrodestra offrirà ai pugliesi un progetto politico unitario e un programma di governo chiaro e concreto. La Lega è il primo partito in Italia e in Puglia e sentiamo forte la responsabilità di essere la vera leva del cambiamento sia in Regione che nei comuni di Andria, Corato e Ceglie Messapica dove il tavolo nazionale di centrodestra ci ha chiesto di esprimere i candidati alla carica di Sindaco». Tanto dichiara il Segretario regionale della Lega Puglia«L'Unità del centrodestra in Puglia dopo 15 anni di divisioni e sconfitte è quanto tutto il nostro elettorato ci chiede da sempre. Oggi grazie alla leadership di Matteo Salvini la Puglia potrà tornare ad essere una Regione di centrodestra concreta e sviluppata. Da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano! Faccio, dunque, i più grandi auguri di buon lavoro e buona campagna elettorale al candidato presidente Raffaele Fitto e al candidato Vice Presidente Nuccio Altieri affinché con loro e con tutti i candidati al consiglio regionale della Lega e dei partiti della coalizione potremo dare finalmente alla Puglia un nuovo Futuro». Lo dichiara il Senatore della Lega