Elezioni Regionali 2025, primo sguardo ai candidati più suffragati nella BAT - I NOMI
Probabilmente Andria non avrà un rappresentante al consiglio
Occorrerà attendere lo spoglio complessivo dei voti per conoscere la composizione del prossimo consiglio regionale.
Rilevazione parziale alle 21:20 con 350 sezioni su 410
PARTITO DEMOCRATICO (19.086)
- CILIENTO DEBORA DETTA DEBORA: 6.924
- DE SANTIS DOMENICO: 5.496
- VURCHIO GIOVANNI: 2.468
- CUSMAI ANTONELLA: 1.723
- PAOLILLO GIUSEPPE DETTO PINUCCIO: 1.537
DECARO PRESIDENTE (13.647)
- RUTIGLIANO NICOLA: 2.878
- MARZOCCA RUGGIERO: 2.528
- DIVICCARO MICHELA: 2.066
- SINISI MARIANNA: 1.050
- PROCACCI CATALDO DETTO ALDO: 720
PER LA PUGLIA DECARO CANDIDATO PRESIDENTE (12.441)
- PASSERO RUGGIERO: 8.560
- MAIORANO DANIELA IOLANDA ANTONIA: 3.529
- CORNACCHIA IRENE: 503
- DI BENEDETTO ARIANNA: 434
- VALENTE VINCENZO: 375
AVANTI POPOLARI CON DECARO (7.180)
- MENNEA RUGGIERO: 2.974
- TUPPUTI VITO: 1.637
- BRUNO LILLA: 1.296
- DIMAGGIO VINCENZA DETTA ENZA: 1.076
- SASSO VITTORIA: 559
MOVIMENTO 5 STELLE (6.892)
- MORRA ANNAMARIA LETIZIA DETTA LETIZIA: 1.487
- SAVELLA LUCA: 872
- CORATELLA MICHELE: 849
- CARBONE MARIA DETTA MARIELLA: 667
- PATRUNO ALDO: 613
ALLEANZA VERDI E SINISTRA (4.743)
- DI LERNIA: 1.702
- DI BARI G: 904
- NAGLIERI: 800
- CHIUMEO: 521
- GENTILE E: 131
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI (16.821)
- SPINA ANTONIA DETTA TONIA: 4.280
- FERRI ANDREA: 3.834
- MEMEO RICCARDO: 3.290
- CIVITA FLAVIO GEREMIA DETTO FLAVIO: 2.006
- DISTASO CARLA ANTONIA: 459
FORZA ITALIA - BERLUSCONI (14.619)
- LANOTTE MARCELLO DETTO MARCELLO: 5.245
- TUPPUTI GIUSEPPE: 4.766
- DEL GIUDICE LUIGI: 1.906
- RICCO ROSSELLA: 757
- PAGLIARO TONIA DETTA TONIA: 639
LEGA PUGLIA (7.050)
- GRIMALDI RUGGIERO: 2.021
- CIVITA NICOLA: 1.935
- LAURORA CARLO: 980
- CURCI ANNA: 874
- IODICE ANTONIA DETTA TONIA: 653
NOI MODERATI - CIVICI (1.356)
- DILEO ROCCO: 697
- LEONE GIOVANNI: 294
- SARCINA CARMEN: 198
- PICA ANTONIO DETTO TREMITI: 32
- DE FEO TIZIANA: 29
LA PUGLIA CON NOI (99)
- LAUTA MARIA ROSA: 7
- TEOFILO FELICE: 5
- D'ANCA ANDREA: 2
- PICCOLO COSIMO ATTILA: 1
- RICCIO GABRIELLA: 1
PUGLIA PACIFISTA (409)
- CASERTA F: 97
- D'URSO SI: 44
- RICCI SARA: 40
- ZERMO FLO: 34
- LOPANE G: 13