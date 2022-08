Elezioni politiche, Piarulli (M5s): «L'impegno continua, a fianco di Giuseppe Conte e della gente»

La Senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, nonché presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta Forteto, componente e coordinatrice della Commissione Giustizia Senato, componente della Commissione bicamerale semplificazione, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre è candidata alla Camera sia nell'Uninominale, sia nel Plurinominale, per il Movimento 5 Stelle.Nell'Uninominale sarà in corsa nel Collegio «U03 Andria», che comprende le città di Andria, Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani.Nel Plurinominale sarà presente, nello stesso listino in cui figura il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, nel collegio P02 (Adelfia, Binetto, Bitetto, Bitonto, Casamassima, Conversano, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Monopoli, Palo del Colle, Polignano a Mare, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Turi, Bari, Bitritto, Capurso, Cellamare, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Triggiano, Valenzano).La Senatrice Piarulli proviene dalla società civile in qualità di Dirigente penitenziario e Direttore degli Istituti penali di Trani maschile e femminile. È inoltre abilitata all'attività forense ed è stata avvocato per l'Amministrazione penitenziaria, in qualità di responsabile per le regioni Puglia e Basilicata.Durante la sua prima esperienza parlamentare ha portato avanti con successo battaglie di forte e coerente impegno politico in favore della sicurezza dei territori rappresentati, della salute della popolazione durante la pandemia, dei pari diritti ed opportunità, della piena partecipazione e rappresentanza femminile negli organi militari.In piena linea con lo statuto, la Angela Anna Bruna Piarulli ha restituito al Movimento oltre 200.000 dei suoi compensi parlamentari.«Adesso ci attende una sfida difficile - dichiara la Senatrice Piarulli, ma nella vita ho sempre lavorato dando il massimo e senza scoraggiarmi. Non si partecipa solo se si è certi di vincere, si partecipa quando si crede in determinati ideali ed io, in quelli del movimento, credo fermamente. Lotta all'illegalità, transizione ecologica, giustizia sociale, tutela della donna, forze dell'ordine, sicurezza sono tematiche che trovano in me una naturale collocazione. Inoltre, Giuseppe Conte potrà contare sempre sul mio massimo supporto, perché lo ritengo l'unico in grado di consegnare all'Italia un futuro fatto di onestà e concreta vicinanza alle fasce più deboli. Con entusiasmo, ed estremo spirito di servizio, accetto questa difficile battaglia».