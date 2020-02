Elettra Lamborghini dopo Sanremo incontra i fans ad Andria

Elettra Lamborghini dopo Sanremo arriva in Puglia, ad Andria, dove incontrerà i suoi fans e firmerà le copie dell'album "TWERKING QUEEN EL RESTO ES NADA".Acquistando il cd nel Mondadori store di corso Cavour su riceverà il pass per partecipare al firmacopie con Elettra Lamborghini (1 pass → 1 persona) il prossimo 18 febbraio alle 18.30.La tappa andriese è una delle tante del tuor di Elettra negli store Mondadori del Paese, oltre alle dieci tracce, il disco contiene nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, la cover di Non succederà più presentata nel duetto sanremese con Myss Keta e due inediti: uno sarà Musica (E il resto scompare), la canzone che Lamborghini ha presentato all'Ariston, e l'altro è Bombonera, scritti successivamente all'uscita dell'ultimo disco.