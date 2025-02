"In viaggio con Manu – Gli Occhi della Scoperta", libro d'esordio di Emanuella Porro

Si intitola "In viaggio con Manu – Gli Occhi della Scoperta" (EtEt Edizioni), il libro d'esordio di Emanuella Porro (Mimosa Viaggi di Andria) l'idea editoriale per un giro intorno al Mondo, un libro che racconta di viaggi, di luoghi visitati, di storia, di esperienze personalmente vissute, di emozioni.La continua scoperta di quanto visitare una destinazione possa emozionare, possa lasciare un segno indelebile; di quanto ritornare nello stesso luogo possa essere eccitante, e di come sia triste lasciarlo. Di quanto ogni esperienza arricchisca la nostra visione di ciò che ci circonda. Viaggiare ti apre la mente e ti fa prendere la vita con più leggerezza, ti responsabilizza e ti fa riflettere su quanto sia piccolo il posto che occupiamo nel mondo."Innamorata del mondo dei viaggi sin dalla tenera età, passione ereditata da mio padre – dichiara l'autrice Emanuella - Ho conseguito un diploma di tecnico dei servizi turistici e, subito dopo, ho iniziato a lavorare presso la Mimosa Viaggi di Andria, nell'agenzia di famiglia. Ho ottenuto il titolo di direttore tecnico di agenzia di viaggio dalla Regione Puglia. Nel corso degli anni ho conseguito diverse certificazioni dagli enti del turismo di diverse destinazioni. Nel tempo libero pratico sport e in particolare lo yoga da autodidatta. Adoro la moda e la fotografia.""Descrivere Manu è impresa non da poco, una sfida quotidiana che, credetemi, vale la pena affrontare. – sostiene Miky Di Corato, che ne cura la prefazione - Manu è tutto e il contrario di tutto, qualunque aggettivo io possa utilizzare per raccontarla sarebbe riduttivo rispetto al carico di emozioni che la sua penna e la sua anima portano in tutti noi. Vorrete perdonare l'autoreferenziale citazione, ma Manu è una grande avventura, il viaggio fra cuore e mente che indaga la profondità altrui per portarla alla luce, è il faro che scorgi all'orizzonte dopo aver navigato nel bel mezzo di un mare in tempesta, è l'indifferenza che, attentamente, scruta le nostre sensibilità, è la generosità che scrive, la noia che, in un attimo, si trasforma in contagioso entusiasmo. Manu ha la straordinaria capacità di rendere migliori le persone che incrociano la sua strada, di volare sopra le cose per esaminarle senza giudicarle, di sopportare pesi ingombranti senza, tuttavia, perdere la sua genuinità ed il suo senso di verità. In viaggio con Manu si scoprono nuovi mondi, non solo mete da visitare, ma modus vivendi da condividere, gli articoli che, nel corso del tempo, ha scritto per Odysseo, sono stati regali che i suoi occhi, di un azzurro accecante, hanno donato alle nostre coscienze, le sue parole sono flussi d'amore, i luoghi che narra sono avvolti da un fascino che le appartiene. Manu è il senso di ogni giorno, è il fiore che spunta dal cemento, una "mimosa" da sfogliare con gioia, è capire cosa abbia provato Dante quando ha visto il Paradiso, è la speranza che trova conferma di fronte all'innata eleganza con cui si dedica al lavoro e ai rapporti, è la passione di lasciarsi ispirare, per rendersi conto, inevitabilmente, che di Manu non si può proprio fare a meno. La vita è starle accanto, tutto il resto è attesa!"Prenota la tua copia ai numeri 338.7652403 o 320.3031442 oppure presso il Bookstore Mondadori, in viale Crispi, 17 (tel. 0883.956628).