Traffico in tilt sull'Andria Canosa: mezzo pesante incastrato alla rotatoria di Montegrosso

"Il problema è solo uno: della nostra rotatoria e della messa in sicurezza di questa parte della provinciale Andria Canosa, non importa proprio a nessuno. Sia Provincia che Comune".E' uno dei commenti, tra i meno "spinti" che questa mattina, martedì 3 giugno, hanno accompagnato la situazione venutasi a creare sulla provinciale Andria Canosa di Puglia, quando un mezzo pesante, attrezzato per il trasporto eccezionale, è rimasto incastrato all'altezza dell'ormai "famigerata" rotatoria di Montegrosso. Il blocco del trasporto eccezionale di un prefabbricato in cemento armato, ha così provocato lunghe code con il traffico in tilt su buona parte dell'arteria stradale.In quel punto è ancora presente il restringimento della carreggiata, con la rotatoria che doveva essere solo provvisoria, dopo che si sarebbero conclusi i lavori di ampliamento del tratto della strada provinciale n, 2 che collega Andria a Canosa di Puglia.Come si ricorderà i lavori eseguiti per conto della provincia, non prevedevano infatti un'uscita diretta per Montegrosso, circostanza che ha fatto sollevare i residenti del borgo rurale di Andria, tanto da portare ad inscenare delle vere e proprie manifestazioni contro la Provincia ed il Comune.Malgrado gli impegni e le promesse fatte, con incidenti stradali che si sono sommati nel corso del tempo, la situazione è rimasta immutata, con tutte le conseguenze del caso.