Due nuovi incarichi nell'ambito amministrativo della Asl Bt

Agosto, mese dedicato per antonomasia al periodo estivo ed alla pausa lavorativa, ha portato nella Asl Bt all'assegnazione di due nuovi, prestigiosi incarichi per altrettanti dirigenti dell'area amministrativa.Presso la Direzione generale dell'azienda sanitaria della sesta provincia pugliese, sita in via Fornaci ad Andria, alla presenza della Commissaria Straordinaria dottoressa Tiziana Dimatteo, ha sottoscritto il suo nuovo contratto di lavoro la dottoressa Elena Tarantini, dirigente responsabile dell'Area concorsi e convenzioni e da qualche giorno neo Direttrice della Unità operativa complessa Area Gestione Economico-Finanziaria, la cui sede è in via Alcide De Gasperi.A sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro c'era anche il dirigente dottor Giuseppe Mastrodomenico, per lunghi anni responsabile di Appalti e Gare presso l'area Patrimonio dell'Asl Bt e da oggi neo Direttore della Unità operativa complessa della Direzione Amministrativa dei Presidi ospedalieri, per intenderci gli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie, insieme al PTA di Trani ed al PPA di Canosa di Puglia, incarico che sarà effettivo, il 1° ottobre, quando cesserà dal servizio attivo, per essere collocato in quiescenza, l'attuale direttore amministrativo dei PP.OO., il molfettese Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo.Sia la Tarantini che Mastrodomenico, la prima di Corato ed il secondo di Barletta, vantano nei rispettivi ambiti professionali, delle brillanti carriere, svolte tutte all'interno della Asl Bt, dove hanno dato prova di indubbie competenze e abilità manageriali, accompagnate da una dedizione che metteranno a servizio della collettività, anche nella delicata gestione delle due aree a loro assegnate.La Redazione di AndriaViva formula ai due nuovi Direttori gli auguri di buon lavoro.