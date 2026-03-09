“Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud”, oggi ad Andria la presentazione del libro di Sabino Zinni

Martedì 17 marzo – #GIOVANI E LEGALITÀ – ore 10.00 Plesso Dante Alighieri (via Ospedaletto 159) "A scuola di ... legalità": Don Riccardo Agresti incontra gli studenti delle classi terze e le famiglie del quartiere.

ore 10.00 Plesso Dante Alighieri (via Ospedaletto 159) "A scuola di ... legalità": Don Riccardo Agresti incontra gli studenti delle classi terze e le famiglie del quartiere. Dal 2 al 24 marzo - #PELLICOLE DI LEGALITÀ - Riprese cinematografiche del film "REEL" scritto e diretto da Gianni Quinto prodotto da Nemo produzioni APS sul tema della Dipendenza da Social.

- Riprese cinematografiche del film "REEL" scritto e diretto da Gianni Quinto prodotto da Nemo produzioni APS sul tema della Dipendenza da Social. Giovedì 26 marzo - #TESTIMONI DI LEGALITÀ - ore 09.00 presso la Masseria San Vittore

ore 09.00 presso la Masseria San Vittore "A scuola di ... legalità": gli studenti dell'I.C."A. Rosmini-D. Alighieri", vincitore del concorso"Mi impegno per la legalità" bandito dalla Regione Puglia, visitano Masseria San Vittore, sede del progetto diocesano "Senza Sbarre".

Sarà presentato questa sera al Centro di Aggregazione Fornaci "don Pino Puglisi" alle ore 19il libroa firma di Sabino Zinni. Un volume che rende omaggio alla figura di don Tonino Bello, vescovo e testimone del Vangelo vissuto quotidianamente nel segno della pace, della giustizia e della convivialità delle differenze.Ad aprire l'incontro sarà il primo cittadino di Andria, Giovanna Bruno, seguiranno gli interventi di Paolo Farina, dirigente scolastico e direttore di Odysseo, Gianluca Ruggiero, dottore di ricerca in Diritto Penale all'Università degli Studi di Bari, Vito Antonio Loprieno, presidente di Erf Edizioni e l'assessora alla Bellezza Daniela Di Bari.Le letture saranno curate dall'attrice Agata Paradiso che accompagnerà il pubblico in un percorso tra parole e testimonianze.L'evento di questa sera gode del patrocinio della Città di Andria e rientra tra le Anteprime del Festival della Legalità, la cui 6^ edizione si terrà nelle prossime settimane.Questi i prossimi appuntamenti: