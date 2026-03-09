Sabino Zinni
Vita di città

“Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud”, oggi ad Andria la presentazione del libro di Sabino Zinni

Un volume che rende omaggio alla figura di don Tonino Bello

Andria - lunedì 9 marzo 2026 13.46 Comunicato Stampa
Sarà presentato questa sera al Centro di Aggregazione Fornaci "don Pino Puglisi" alle ore 19 9 marzo il libro "Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud" a firma di Sabino Zinni. Un volume che rende omaggio alla figura di don Tonino Bello, vescovo e testimone del Vangelo vissuto quotidianamente nel segno della pace, della giustizia e della convivialità delle differenze.

Ad aprire l'incontro sarà il primo cittadino di Andria, Giovanna Bruno, seguiranno gli interventi di Paolo Farina, dirigente scolastico e direttore di Odysseo, Gianluca Ruggiero, dottore di ricerca in Diritto Penale all'Università degli Studi di Bari, Vito Antonio Loprieno, presidente di Erf Edizioni e l'assessora alla Bellezza Daniela Di Bari.

Le letture saranno curate dall'attrice Agata Paradiso che accompagnerà il pubblico in un percorso tra parole e testimonianze.

L'evento di questa sera gode del patrocinio della Città di Andria e rientra tra le Anteprime del Festival della Legalità, la cui 6^ edizione si terrà nelle prossime settimane.

Questi i prossimi appuntamenti:
  • Martedì 17 marzo – #GIOVANI E LEGALITÀ – ore 10.00 Plesso Dante Alighieri (via Ospedaletto 159) "A scuola di ... legalità": Don Riccardo Agresti incontra gli studenti delle classi terze e le famiglie del quartiere.
  • Dal 2 al 24 marzo - #PELLICOLE DI LEGALITÀ - Riprese cinematografiche del film "REEL" scritto e diretto da Gianni Quinto prodotto da Nemo produzioni APS sul tema della Dipendenza da Social.
  • Giovedì 26 marzo - #TESTIMONI DI LEGALITÀ - ore 09.00 presso la Masseria San Vittore
  • "A scuola di ... legalità": gli studenti dell'I.C."A. Rosmini-D. Alighieri", vincitore del concorso"Mi impegno per la legalità" bandito dalla Regione Puglia, visitano Masseria San Vittore, sede del progetto diocesano "Senza Sbarre".
