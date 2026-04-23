Festa della Liberazione, Anpi BAT: gli eventi ad Andria

In occasione della Festa della Liberazione, l'Anpi BAT ha diffuso il programma delle celebrazioni nella provincia. Per sottolineare l'importanza di questo momento storico, è stato invitato lo storico Mario Avagliano, che presenterà il suo ultimo lavoro editoriale, "Voto alle donne! Storia di una battaglia dalle suffragette alla Costituente". Sono previsti due appuntamenti: il 24 aprile a Minervino Murge, presso la sala consiliare alle ore 18.30, e il 26 aprile a Trani, presso l'HUB Portanova alle ore 18.00.Sempre il 24 aprile, a Bisceglie, le associazioni locali promuovono la proiezione del docufilm Bella Ciao – Song of Rebellion di Andrea Vogt, presso il cinema Politeama, con inizio alle ore 21.00.La mattina del 25 aprile, in tutte le città della provincia, si terranno i tradizionali cortei e le deposizioni delle corone d'alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la democrazia e la libertà.Sempre a Bisceglie, alle ore 13.00 del 25 aprile, è prevista la Festa della Liberazione dal titolo "Solo i popoli si liberano", presso l'Associazione Controcorrente in via Crosta, con pranzo sociale e momento comunitario (prenotazione consigliata). Ad Andria, alle ore 11.00, la sezione ANPI "Donne della Resistenza", in Piazza La Corte 7, promuoverà una riflessione sul ruolo delle donne nella Resistenza e sulla loro condizione attuale.A Trani, nel pomeriggio del 25 aprile (ore 18.00, HUB Portanova), la sezione ANPI "Osvaldo Pillera", in collaborazione con l'Associazione Campo 65, presenterà la mostra "Partigiani jugoslavi in Puglia tra il Campo 65 di Altamura e lo Spomenik-Ossario di Barletta". Interverranno Domenico Bolognese e Rosanna Rizzi.Il 27 aprile, a Minervino Murge, il presidente provinciale onorario ANPI, Roberto Tarantino, presenterà la banca dati dei partigiani della BAT. L'iniziativa sarà replicata il 29 aprile a Canosa di Puglia, a cura della sezione ANPI "Lidia Menapace", con la presentazione affidata al presidente provinciale ANPI Antonello Rustico.Le celebrazioni rappresentano un'importante occasione di memoria e partecipazione civile. Il 25 aprile non è solo una ricorrenza, ma un valore da affermare ogni giorno, nel segno della libertà, della democrazia e dell'impegno collettivo.