Piatto vincitore Qoco 2026
Vita di città

Domenica con Qoco in piazza Catuma, giornata conclusiva e Mercato della terra

In serata l'attesa esibizione dei Piper e un brindisi finale

Andria - domenica 1 marzo 2026 8.51
Con la vittoria della giovane chef turca Kardelen Soyalp va in archivio anche questa diciassettesima edizione di Qoco/un Filo d' Olio nel Piatto, Concorso Internazionale per Giovani Cuochi del Mediterraneo.

Dopo la proclamazione e la premiazione dei vincitori, svoltasi ieri sera in Piazza Catuma, oggi la giornata conclusiva del week end dedicato a Qoco.


Sempre in piazza (ore 10.30 / 21.30) si replica il Mercato della Terra, promosso ed organizzato da Slow Food Puglia. In serata invece, a partire dalle ore 19, l'attesa esibizione dei Pipers, una band dai ritmi intensi e coinvolgenti. Non mancherà la possibilità di degustare piatti tipici della tradizione locale (con un ticket popolare a favore dell' Associazione Amici per l'Africa) ed un brindisi finale a base di Nero di Troia per dire "arrivederci alla prossima edizione".
VII edizione di Qoco – Un filo d’Olio nel piatto: vince la chef turca Kardelen Soyalp
1 marzo 2026 VII edizione di Qoco – Un filo d’Olio nel piatto: vince la chef turca Kardelen Soyalp
Andria in Azione: "Nel dibattito elettorale idee nuove e proposte realizzabili "
1 marzo 2026 Andria in Azione: "Nel dibattito elettorale idee nuove e proposte realizzabili"
