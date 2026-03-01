Vita di città
Domenica con Qoco in piazza Catuma, giornata conclusiva e Mercato della terra
In serata l'attesa esibizione dei Piper e un brindisi finale
Andria - domenica 1 marzo 2026 8.51
Con la vittoria della giovane chef turca Kardelen Soyalp va in archivio anche questa diciassettesima edizione di Qoco/un Filo d' Olio nel Piatto, Concorso Internazionale per Giovani Cuochi del Mediterraneo.
Dopo la proclamazione e la premiazione dei vincitori, svoltasi ieri sera in Piazza Catuma, oggi la giornata conclusiva del week end dedicato a Qoco.
Sempre in piazza (ore 10.30 / 21.30) si replica il Mercato della Terra, promosso ed organizzato da Slow Food Puglia. In serata invece, a partire dalle ore 19, l'attesa esibizione dei Pipers, una band dai ritmi intensi e coinvolgenti. Non mancherà la possibilità di degustare piatti tipici della tradizione locale (con un ticket popolare a favore dell' Associazione Amici per l'Africa) ed un brindisi finale a base di Nero di Troia per dire "arrivederci alla prossima edizione".
