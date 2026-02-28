Un Filo d’ Olio nel Piatto, Qoco in Piazza e un pizzico di …..Sanremo!

Consumato il tradizionale rito del briefing preparatorio tra il direttore tecnico dell'Evento, Pietro Zito, ed i dieci giovani cuochi in Concorso, Qoco '26 entra nella sua fase più calda.Nella mattinata di sabato 28 infatti (ore 11.00/Villa Carafa) i concorrenti sottoporranno i loro piatti innovativi ad una giuria tecnica presieduta da Oscar Farinetti (e composta da firme eccellenti della ristorazione italiana ed internazionale); e ad una giuria di opinione presieduta dalla Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, (e composta da figure istituzionali, giornalisti, gourmet ed esperti del settore elaioenogastronomico).La conclusione dei lavori delle due giure – che procederanno in totale autonomia e potranno addivenire a valutazioni diverse, è prevista per il primo pomeriggio. Dirimente ai fini delle nomination saranno i parametri dell'originalità, dell'equilibrio dei sapori e, soprattutto, la capacità creativa nell'utilizzo, ai fornelli e a crudo, dell'Olio Evo Pugliese di qualità.Ma la XVII edizione di QOCO proseguirà nella serata di sabato con una vera e propria Festa Popolare nella centralissima piazza Catuma. E' qui infatti che avverrà (ore 18.30 ca) la proclamazione e la premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale. Ma Qoco in Piazza sarà arricchita da esibizioni musicali (con i Kashmir), momenti di intrattenimento (con l'attore pugliese Nicola Nocella), degustazioni di Olio Nuovo in un fornitissimo Oil Bar, piatti tipici locali (con ticket in beneficenza) e brindisi finale con un calice di robusto Nero di Troia locale. In più, ciliegina sulla torta, la possibilità di seguire su grande schermo la finalissima di Sanremo.Epilogo conclusivo della Kermesse, domenica 1° marzo, sempre in piazza Catuma, con il Mercato della Terra, a cura di Slow Food Puglia. In serata, invece, la contagiosa musica dei Pipers, Street Food e brindisi di arrivederci alla prossima edizione.Tutti i dettagli suConcorrenti1 — Fidaa Abuhamdiya (Palestina)2 — Ionut Badea Mihnea (Romania)3 — Zouheir Boumghara (Marocco)4 — Inesa Cibuku (Albania)5 — Giuseppe Fragomeni (Italia)6 — Marina Marquez Dominguez (Spagna)7 — Vladimir Pemaj (Albania)8 — Marcos Sanchez (Spagna)9 — Kardelen Soyalp (Turchia)10 — Rushan Xhafaj (Albania)Giuria TecnicaOscar Farinetti / imprenditore e scrittoreNino Di Costanzo / 2 stelle Michelin - Ristorante Danì Maison, IschiaGiuseppe Iannotti / 2 Stelle Michelin - Ristorante "Kresios" , Telese e "177 Toledo", NapoliAntonello Colonna / Chef Ufficiale Olimpiadi Invernali Milano / CortinaSebastiano Lombardi / 1 stella Michelin - Ristorante "Table d'Adrien", Verbier/SvizzeraAntonello Magistà / 1 stella Michelin - Ristorante Pashà, Conversano (Ba)Ciro Poppella / Pastry Chef - Antica Pasticceria Poppella, NapoliFelice Sgarra / 1 stella Michelin - Ristorante "Casa Sgarra", Trani (Bt)Domingo Schingaro / 1 stella Michelin - Ristorante "Due Camini" Borgo Egnatia, Savelletri di Fasano (Br)Domenico Soranno / Corporate Executive Chef "Ristoranti Langosteria" Giuria d'OpinioneGiovanna Bruno / sindaca di AndriaMichele Sonnessa / presidente nazionale Anco Francesco Sottile / vice presidente nazionale Slow FoodGiancarlo Fiume / caporedattore Rai Puglia Francesco Paolicelli / Ass. Reg. AgricolturaLuciana di Bisceglie / Pres. Camera di Commercio di BariMarcello Longo / Slow Food ItaliaFrancesco Muti / Architetto - Olivicoltore Mercedes Fernandez / International Olive CouncilGemellaggi: Ristoranti/Chef/Oleifici1 — Fidaa Abuhamdiya (Palestina) / Corner / I Tre Campanili + Porro2 — Ionut Badea Mihnea (Romania) / Radici / Pellegrino 1890 + Lantano3 — Zouheir Boumghara (Marocco) / Alle Cantine, osteria contemporanea / Agrolio + Agricola Bruno4 — Inesa Cibuku (Albania) / Good for Food / Olio Guglielmi + Le 4 Contrade5 — Giuseppe Fragomeni (Italia) / Locanda De La Poste / Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli + Giancarlo Ceci6 — Marina Marquez Dominguez (Spagna) / Au Coq d'Or / Azarò + Cusmai + Santoro7 — Vladimir Pemaj (Albania) / Est, vinum et cibus / Agricola Di Gioia + Vigu8 — Marcos Sanchez (Spagna) / Todisteak / Azienda Agricola Monterisi Nicola + Vallarella9 — Kardelen Soyalp (Turchia) / Cru, cantina e cucina / Covan + Frantoio Cirulli10 — Rushan Xhafaj (Albania) / Il Rimedio, ristrò in farmacia / Muraglia + Torre Rivera