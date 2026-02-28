Un Filo d’ Olio nel Piatto, Qoco in Piazza
Un Filo d’ Olio nel Piatto, Qoco in Piazza
Attualità

Un Filo d’ Olio nel Piatto, Qoco in Piazza e un pizzico di …..Sanremo!

Questa mattina i concorrenti sottoporranno i loro piatti innovativi ad una giuria tecnica presieduta da Oscar Farinetti

Andria - sabato 28 febbraio 2026 9.42 Comunicato Stampa
Consumato il tradizionale rito del briefing preparatorio tra il direttore tecnico dell'Evento, Pietro Zito, ed i dieci giovani cuochi in Concorso, Qoco '26 entra nella sua fase più calda.
Nella mattinata di sabato 28 infatti (ore 11.00/Villa Carafa) i concorrenti sottoporranno i loro piatti innovativi ad una giuria tecnica presieduta da Oscar Farinetti (e composta da firme eccellenti della ristorazione italiana ed internazionale); e ad una giuria di opinione presieduta dalla Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, (e composta da figure istituzionali, giornalisti, gourmet ed esperti del settore elaioenogastronomico).

La conclusione dei lavori delle due giure – che procederanno in totale autonomia e potranno addivenire a valutazioni diverse, è prevista per il primo pomeriggio. Dirimente ai fini delle nomination saranno i parametri dell'originalità, dell'equilibrio dei sapori e, soprattutto, la capacità creativa nell'utilizzo, ai fornelli e a crudo, dell'Olio Evo Pugliese di qualità.
Ma la XVII edizione di QOCO proseguirà nella serata di sabato con una vera e propria Festa Popolare nella centralissima piazza Catuma. E' qui infatti che avverrà (ore 18.30 ca) la proclamazione e la premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale. Ma Qoco in Piazza sarà arricchita da esibizioni musicali (con i Kashmir), momenti di intrattenimento (con l'attore pugliese Nicola Nocella), degustazioni di Olio Nuovo in un fornitissimo Oil Bar, piatti tipici locali (con ticket in beneficenza) e brindisi finale con un calice di robusto Nero di Troia locale. In più, ciliegina sulla torta, la possibilità di seguire su grande schermo la finalissima di Sanremo.

Epilogo conclusivo della Kermesse, domenica 1° marzo, sempre in piazza Catuma, con il Mercato della Terra, a cura di Slow Food Puglia. In serata, invece, la contagiosa musica dei Pipers, Street Food e brindisi di arrivederci alla prossima edizione.

Tutti i dettagli su www.qoco.info

Concorrenti
1 — Fidaa Abuhamdiya (Palestina)
2 — Ionut Badea Mihnea (Romania)
3 — Zouheir Boumghara (Marocco)
4 — Inesa Cibuku (Albania)
5 — Giuseppe Fragomeni (Italia)
6 — Marina Marquez Dominguez (Spagna)
7 — Vladimir Pemaj (Albania)
8 — Marcos Sanchez (Spagna)
9 — Kardelen Soyalp (Turchia)
10 — Rushan Xhafaj (Albania)

Giuria Tecnica
Oscar Farinetti / imprenditore e scrittore
Nino Di Costanzo / 2 stelle Michelin - Ristorante Danì Maison, Ischia
Giuseppe Iannotti / 2 Stelle Michelin - Ristorante "Kresios" , Telese e "177 Toledo", Napoli
Antonello Colonna / Chef Ufficiale Olimpiadi Invernali Milano / Cortina
Sebastiano Lombardi / 1 stella Michelin - Ristorante "Table d'Adrien", Verbier/Svizzera
Antonello Magistà / 1 stella Michelin - Ristorante Pashà, Conversano (Ba)
Ciro Poppella / Pastry Chef - Antica Pasticceria Poppella, Napoli
Felice Sgarra / 1 stella Michelin - Ristorante "Casa Sgarra", Trani (Bt)
Domingo Schingaro / 1 stella Michelin - Ristorante "Due Camini" Borgo Egnatia, Savelletri di Fasano (Br)
Domenico Soranno / Corporate Executive Chef "Ristoranti Langosteria" Giuria d'Opinione
Giovanna Bruno / sindaca di Andria
Michele Sonnessa / presidente nazionale Anco Francesco Sottile / vice presidente nazionale Slow Food
Giancarlo Fiume / caporedattore Rai Puglia Francesco Paolicelli / Ass. Reg. Agricoltura
Luciana di Bisceglie / Pres. Camera di Commercio di Bari
Marcello Longo / Slow Food Italia
Francesco Muti / Architetto - Olivicoltore Mercedes Fernandez / International Olive Council

Gemellaggi: Ristoranti/Chef/Oleifici
1 — Fidaa Abuhamdiya (Palestina) / Corner / I Tre Campanili + Porro
2 — Ionut Badea Mihnea (Romania) / Radici / Pellegrino 1890 + Lantano
3 — Zouheir Boumghara (Marocco) / Alle Cantine, osteria contemporanea / Agrolio + Agricola Bruno
4 — Inesa Cibuku (Albania) / Good for Food / Olio Guglielmi + Le 4 Contrade
5 — Giuseppe Fragomeni (Italia) / Locanda De La Poste / Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli + Giancarlo Ceci
6 — Marina Marquez Dominguez (Spagna) / Au Coq d'Or / Azarò + Cusmai + Santoro
7 — Vladimir Pemaj (Albania) / Est, vinum et cibus / Agricola Di Gioia + Vigu
8 — Marcos Sanchez (Spagna) / Todisteak / Azienda Agricola Monterisi Nicola + Vallarella
9 — Kardelen Soyalp (Turchia) / Cru, cantina e cucina / Covan + Frantoio Cirulli
10 — Rushan Xhafaj (Albania) / Il Rimedio, ristrò in farmacia / Muraglia + Torre Rivera





