Disagi ferrovie Bari Nord, la risposta dell'assessora Debora Ciliento

Di seguito la nota completa dell'assessora Ciliento inviata al Prefetto di Bari.

A seguire le osservazioni di Mimmo Lastella, già portavoce del comitato viaggiatori FBN Bari e Bat.

È stata tempestiva la risposta di, assessora ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Puglia, alla lettera aperta di Mimmo Lastella, già portavoce del comitato viaggiatori FBN Bari e Bat, circa i continui disagi registrati sulla linea ferroviaria del nord barese.«Egregio Signor Prefetto,con la presente, si sottopone alla Sua cortese attenzione la segnalazione pervenuta a questo Assessorato, e per conoscenza a codesta Prefettura, relativa al reiterarsi di episodi di vandalismo e aggressioni, sia a bordo dei treni sia presso le stazioni ferroviarie della linea Bari - Barletta gestita dalla società Ferrotramviaria Spa, in particolar modo presso le stazioni di Bitonto, Terlizzi e Corato sud ospedale.Al riguardo, la scrivente. La stessa ha confermato gli episodi di aggressione fisica e verbale ai danni del proprio personale, nonché atti vandalici sui convogli e nelle aree di stazioni. La società descrive questo fenomeno come in costante aggravamento, tanto da rendere necessario un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione, nonostante quelle già attivate, anche a proprio esclusivo carico.Alla luce di quanto sopra, si richiede di voler valutare l'opportunità di un, al fine di tutelare la sicurezza dei passeggeri e degli operatori, nonché garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico.Nel manifestare piena disponibilità a collaborare nell'ambito delle proprie competenze, si confida nella consueta attenzione di codesta Prefettura per una valutazione delle misure più opportune da adottare.Restando a disposizione per eventuali approfondimenti o incontri operativi, si porgono cordiali saluti.L'Assessora ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Dott.ssa Debora Ciliento».«L'Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, in seguito alla segnalazione rivolta al Prefetto riguardo alle problematiche di sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni FBN, ha fornito una risposta tempestiva e concreta.In particolare, l'assessora Debora Ciliento ha confermato, con senso di responsabilità istituzionale e attenzione alle esigenze dell'utenza, di aver già inviato al Prefetto una formale richiesta di potenziamento della vigilanza sia sui treni sia nelle stazioni FBN. Questo intervento nasce dall'ascolto delle segnalazioni ricevute e mira a ristabilire condizioni di maggiore tranquillità e sicurezza per tutte le persone che usufruiscono ogni giorno del servizio ferroviario regionale.La pronta risposta dell'assessorato rappresenta un importante segnale di attenzione da parte delle istituzioni regionali verso le problematiche sollevate dalla cittadinanza. Un ringraziamento particolare va all'assessora Debora Ciliento per l'impegno e la sensibilità dimostrati nella ricerca di soluzioni efficaci e tempestive a tutela della sicurezza collettiva.L'attesa ora è rivolta agli sviluppi che potranno derivare dall'azione congiunta tra Regione e Prefettura, nella consapevolezza che la sicurezza rappresenta una priorità fondamentale per garantire un servizio di mobilità accessibile, affidabile e sostenibile per tutti e tutte.Mimmo Lastella».