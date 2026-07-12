Dieci anni dalla strage ferroviaria Andria-Corato: la diretta della cerimonia con il Presidente Mattarella

Sono trascorsi dieci anni esatti da quel tragico, una data che ha segnato profondamente la Puglia e l'intero Paese. Nel disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato persero la vita 23 persone, mentre decine di altre rimasero ferite in uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia italiana.A dieci anni da quella tragedia, il ricordo delle vittime continua a rappresentare un dovere civile e un impegno collettivo affinché simili eventi non abbiano più a ripetersi. La commemorazione del decennale, in programma questa mattina ad Andria, rappresenta un momento di raccoglimento e memoria, alla presenza delle istituzioni, dei familiari delle vittime e delPer consentire ai lettori di seguire questo importante appuntamento, trasmettiamo in diretta la cerimonia commemorativa a partire dalle ore 10.45, grazie alle telecamere di