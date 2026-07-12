Attualità
Dieci anni dalla strage ferroviaria Andria-Corato: la diretta della cerimonia con il Presidente Mattarella
Dalle ore 10.45 in diretta l'evento ad Andria alla presenza del Presidente della Repubblica grazie alle immagini di Rai Quirinale
Andria - domenica 12 luglio 2026
Sono trascorsi dieci anni esatti da quel tragico 12 luglio 2016, una data che ha segnato profondamente la Puglia e l'intero Paese. Nel disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato persero la vita 23 persone, mentre decine di altre rimasero ferite in uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia italiana.
A dieci anni da quella tragedia, il ricordo delle vittime continua a rappresentare un dovere civile e un impegno collettivo affinché simili eventi non abbiano più a ripetersi. La commemorazione del decennale, in programma questa mattina ad Andria, rappresenta un momento di raccoglimento e memoria, alla presenza delle istituzioni, dei familiari delle vittime e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Per consentire ai lettori di seguire questo importante appuntamento, trasmettiamo in diretta la cerimonia commemorativa a partire dalle ore 10.45, grazie alle telecamere di Rai Quirinale.
A dieci anni da quella tragedia, il ricordo delle vittime continua a rappresentare un dovere civile e un impegno collettivo affinché simili eventi non abbiano più a ripetersi. La commemorazione del decennale, in programma questa mattina ad Andria, rappresenta un momento di raccoglimento e memoria, alla presenza delle istituzioni, dei familiari delle vittime e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Per consentire ai lettori di seguire questo importante appuntamento, trasmettiamo in diretta la cerimonia commemorativa a partire dalle ore 10.45, grazie alle telecamere di Rai Quirinale.