Di Bari (M5S): "Bocciato dal consiglio regionale emendamento per lo studio e la ricerca delle cause dei tumori"

"Sono solo 3 minuti.3 minuti di video che consiglio di vedere fino alla fine in cui vi spiego come lo studio e la ricerca delle cause dei tumori nei nostri territori, sono questioni marginali per questa maggioranza che governa la Puglia".A dichiararlo è in un post sulla sua pagina fb, la consigliera regionale del M5S, avv. Grazia Di Bari."Purtroppo questa notte non ho dormito serenamente perché avevo tanta rabbia in corpo.Quando le logiche di certa politica prevalgono sul buon senso si rimane impotenti.Non è la prima volta che mi bocciano lo stesso emendamento, segno evidente che la salute dei cittadini interessa solo se è in sintonia con i propri interessi ma io non mi arrendo".