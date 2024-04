Terremoto in Regione, anche la consigliera andriese Grazia Di Bari rimette la delega

Il Movimento 5 Stelle prende le distanze dal governo di Emiliano. Per la comunicazione ufficiale giunto a Bari il presidente Giuseppe Conte

«Rinunciamo al nostro ruolo di governo, rimettiamo tutte le deleghe» nella Regione Puglia.



Il Movimento 5 Stelle lascia Emiliano. E per comunicarlo è arrivato a Bari il leader M5S, Giuseppe Conte. La decisione arriva dopo l'ultima tornata di arresti.

Il Movimento 5 stelle, lo ricordiamo, è nella giunta regionale con una sua rappresentante, Rosa Barone, assessora al Welfare, e con una consigliera che ha la delega alla Cultura, Grazia di Bari. Mentre Cristian Casilli è vicepresidente del Consiglio regionale.

«Sono tanti gli impegni lasciati in sospeso, ma era indispensabile farlo e in questo momento storico è stata fatta la scelta giusta. Ho macinato tanti chilometri, ho lavorato senza indennità aggiuntive con passione e trasparenza per dare sostegno e voce alle persone che lavorano nel campo della cultura», commenta Grazia Di Bari.

«La Puglia nonostante le tante difficoltà è cresciuta molto e ha un potenziale enorme inespresso. Non è stato semplice, perchè spesso, vi è un grande pregiudizio verso tutti coloro che operano in ambito culturale. Non sempre sono riuscita a portare a casa i risultati che avrei voluto, ma ci ho provato con tutte le mie energie. Oggi abbiamo dato uno scossone, era giusto farlo».